Quang Hải lập công, CLB CAHN đại thắng đội cựu vương V.League bằng tỉ số đầy bất ngờ

Trở lại V.League sau thất bại khó nuốt trôi trước BG Pathum United tại Cúp C1 Đông Nam Á, CLB CAHN quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng trên sân Bình Dương tối nay (24/8). Trong khi đó, đội chủ nhà Becamex TP.HCM cũng mong muốn có được trận thắng thứ 2 liên tiếp để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Ngay từ những phút đầu tiên, CLB CAHN đã cho thấy sự áp đảo với lối chơi kiểm soát bóng đầy tự tin. Phút thứ 4, Quang Hải để lại dấu ấn với pha xử lý tinh tế, đưa bóng qua đầu trung vệ Milos của Becamex TP.HCM. Tiền đạo Alan nhanh chóng thoát xuống, khống chế gọn gàng và tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn Minh Toàn, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Quang Hải có một ngày thi đấu ấn tượng.

Sau bàn thua sớm, Becamex TP.HCM gặp khó khăn trong việc tổ chức lối chơi. Phút 8, Đình Bắc phối hợp cùng Quang Hải tạo ra cơ hội nguy hiểm, nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị cầu thủ CLB CAHN.

Đội chủ nhà gần như mất phương hướng, các đợt lên bóng thiếu sức sát thương và thường xuyên bị hàng tiền vệ CLB CAHN hóa giải dễ dàng. Tình thế càng trở nên khó khăn cho đội chủ nhà ở phút 42 khi cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp sau pha phạm lỗi và phản ứng thái quá, khiến Becamex TP.HCM chỉ còn chơi với 10 người.

Trước khi hiệp 1 khép lại, CLB CAHN suýt nữa gia tăng cách biệt khi Quang Hải tạt bóng chính xác để Stefan Mauk đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Minh Toàn đã có pha cứu thua xuất thần, giữ cho mành lưới đội nhà không rung lên lần thứ hai.

CLB CAHN có thể thắng đậm hơn nếu hàng công dứt điểm chỉn chu hơn.

Bước sang hiệp 2, đội khách tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ. Phút 49, pha phối hợp một chạm đẹp mắt giữa Thành Long, Quang Hải và Alan đã mở ra cơ hội cho Lê Văn Đô đối mặt với thủ môn Minh Toàn. Dù Văn Đô căng ngang dọn cỗ, nhưng đáng tiếc Đình Bắc lại dứt điểm vọt xà ngang ở cự ly gần.

Chỉ 4 phút sau, Quang Hải tiếp tục để lại dấu ấn với pha đột phá từ cánh phải, tung cú sút xa đầy uy lực nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Đến phút 56, thủ môn Minh Toàn một lần nữa cứu thua cho Becamex TP.HCM khi xuất sắc ôm gọn cú volley hiểm hóc của Alan sau pha phối hợp với Đình Bắc.

Tuy nhiên, hàng thủ Becamex TP.HCM không thể đứng vững mãi. Phút 62, Quang Hải phối hợp ăn ý với Leo Artur trước khi tự mình tung cú đặt lòng chân trái chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho CAHN. Bàn thắng này như “cú đấm” khiến tinh thần đội chủ nhà càng thêm suy sụp.

Quang Hải ăn mừng cùng Leo Artur.

Đến phút 71, CLB CAHN ấn định chiến thắng 3-0 với pha lập công của Leo Artur. Từ một tình huống căng ngang của Alan, hàng thủ Becamex TP.HCM mắc sai lầm nghiêm trọng, để bóng đến chân Leo Artur. Ngoại binh này không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm lạnh lùng để hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa của CLB CAHN.

Thắng lợi 3-0 giúp CLB CAHN vươn lên xếp nhì bảng với 4 điểm sau 2 vòng, kém đội đầu bảng Ninh Bình 2 điểm. Trong khi đó, Becamex TP.HCM xếp thứ 5 với 3 điểm.

Tỉ số: Becamex TP.HCM 0-3 CLB CAHN

Đội hình xuất phát

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Schmidt, Minh Trọng, Milos, Trung Hiếu, Miguel, Thanh Hậu, Minh Bình, Tuấn Tài, Oduenyi

CLB CAHN: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Adou Minh, Văn Đức, Ingo, Thành Long, Quang Hải, Văn Đô, Đình Bắc, Alan

Ghi bàn: Alan 3’, Quang Hải 62’, Leo Artur 71’