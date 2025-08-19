Quang Hải về nhà Chu Thanh Huyền sao khác thế này

Mới đây, khoảnh khắc tiền vệ Nguyễn Quang Hải về nhà bố mẹ vợ và tự tay vào bếp nướng thịt đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không còn hình ảnh cầu thủ ngôi sao trên sân cỏ, Hải "con" xuất hiện giản dị, gần gũi, tận tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Quang Hải đứng bên bếp than hồng, khéo léo trở từng xiên thịt. Gương mặt anh lộ rõ sự tập trung, vừa trò chuyện cùng mọi người vừa đảm đang đúng chuẩn "ông chồng quốc dân". Nhiều fan thích thú bình luận rằng, có lẽ sau khi lập gia đình, cầu thủ sinh năm 1997 ngày càng chu toàn hơn trong vai trò người đàn ông của gia đình.

Quang Hải tự tay nướng thịt khi về thăm gia đình nhà vợ

Cách đây không lâu, Quang Hải về nhà bố mẹ vợ – gia đình của Chu Thanh Huyền tại Sơn Tây cũng gây sốt trên mạng xã hội và nhận về "cơn mưa lời khen". Trong loạt ảnh được chia sẻ, Quang Hải diện trang phục ở nhà đơn giản, thoải mái, chăm chú lau chùi tủ rượu và sắp xếp vật dụng trong tủ kính phòng khách nhà ngoại.

Quang Hải lau dọn tủ kính nhà vợ

Hình ảnh cho thấy sự gắn kết ấm áp giữa Quang Hải và gia đình vợ. Dù bận rộn với lịch tập luyện, thi đấu, anh vẫn dành thời gian về thăm nhà và hòa mình vào những khoảnh khắc đời thường. Đây chính là một trong những điều khiến người hâm mộ cảm nhận rõ hơn sự trưởng thành của cầu thủ mang áo số 19. Trên sân cỏ, Quang Hải luôn hết mình với trái bóng, còn ở đời thường, anh lại ghi điểm bởi sự giản dị, gần gũi.