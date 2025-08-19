U21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước, kết thúc giải đấu đầy tranh cãi

Chiều nay 18/8, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam về đến Hà Nội sau khi kết thúc hành trình tại giải U21 thế giới 2025 (diễn ra ở Indonesia). Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao I thuộc Cục Thể dục thể thao và Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường có mặt ở sân bay đón tiếp và động viên, chúc mừng đội tuyển.

Lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền nữ U21 thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam để lại nhiều ấn tượng nhưng cũng trải qua nhiều sóng gió. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh giành được 6 chiến thắng trong 8 trận đấu tại giải, xếp hạng 19 chung cuộc. Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chỉ thua U21 Argentina (vòng bảng) và U21 Chile (bán kết vòng phân hạng 17-20).

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam về nước.

Biến cố xảy đến với đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam sau khi kết thúc 5 lượt trận đầu tiên. Đêm 12/8, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) bất ngờ ra án phạt chưa từng có đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận, từ vị trí nhì bảng A bị đẩy xuống cuối, mất suất tham dự vòng 1/8 và phải thi đấu nhánh phân hạng 17/-24 (dành cho 8 đội có thành tích kém nhất).

Nguyên nhân khiến đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chịu phạt gây ra nhiều tranh cãi. Trong thông báo chính thức trên trang chủ, FIVB chỉ cho biết U21 Việt Nam sử dụng vận động viên không đáp ứng điều kiện tham dự giải đấu, không tiết lộ cụ thể vi phạm cũng như danh tính cầu thủ.

Ngày 11/8, một ngày trước lượt trận cuối vòng bảng, ban huấn luyện U21 nữ Việt Nam báo VFV rằng Ban tổ chức yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba vận động viên, bao gồm giấy khai sinh bản gốc và mẫu máu, nước tiểu. VFV thực hiện dịch thuật và gửi sang FIVB.

Trong hồ sơ, hầu hết thông tin đều trùng khớp với đăng ký. Riêng 2 vận động viên có thông tin về thời điểm làm thủ tục khai sinh muộn so với ngày sinh. Cụ thể, một vận động viên được làm khai sinh chậm 1 năm, người còn lại chậm 2 năm.

Điều này dẫn tới việc 2 vận động viên nói trên vắng mặt ở trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và Puerto Rico ở lượt trận cuối vòng bảng (diễn ra hôm 12/8).

VFV giải thích với FIVB rằng đây là tình trạng phổ biến ở vùng quê Việt Nam. FIVB tạm chấp nhận ở thời điểm đó. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, cơ quan này bất ngờ thông báo rằng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu, đồng thời tước quyền thi đấu vòng 1/8 của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) có phản ứng để đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên cũng như uy tín của đội tuyển và bóng chuyền Việt Nam. VFV cho biết đây là án phạt dựa trên các quy định chưa từng được đưa ra trước đây.

Theo chỉ đạo của Cục TDTT, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiếp tục làm việc với FIVB về vấn đề pháp lý. Để bảo vệ quyền lợi, uy tín của vận động viên cũng như bóng chuyền Việt Nam, trước tiên VFV cần đảm bảo làm đúng các quy trình, thủ tục, tuân thủ đầy đủ quy định.

Sau khi bị phạt, đội tuyển U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu, giành thêm 2 chiến thắng để kết thúc giải ở vị trí thứ 19.