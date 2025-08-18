Rộ "hint" thần đồng Lamine Yamal hẹn hò với nữ ca sĩ nổi tiếng sau khoảnh khắc khoá môi trong quán bar gây sốt

Sau nhiều lần vướng tin hẹn hò với loạt mỹ nhân, tài năng trẻ Barcelona – Lamine Yamal – dường như đã tìm được "bến đỗ" tình cảm mới bên nữ rapper người Argentina Nicki Nicole. Những bằng chứng gần đây khiến người hâm mộ tin rằng mối quan hệ này đang phát triển theo chiều hướng nghiêm túc.

Lamine Yamal rộ tin hẹn hò với nữ ca sĩ raper Nicki Nicole

Ngày 13/7 vừa qua, Yamal tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 18 tại Ibiza (Tây Ban Nha). Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, đánh dấu bước chuyển từ cầu thủ trẻ thành ngôi sao trưởng thành, mà còn mở ra một chương mới trong đời tư của anh. Theo báo chí Tây Ban Nha, tại bữa tiệc này, Yamal đã có cơ hội gặp gỡ nữ rapper nổi tiếng Nicki Nicole.

Từ sau lần gặp gỡ ấy, cả hai liên tục được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Ngày 24/7, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Yamal và Nicki Nicole đã có màn khóa môi ngọt ngào trong một hộp đêm. Cặp đôi rời đi lúc 4h sáng, càng khiến tin đồn hẹn hò trở nên đáng tin cậy hơn.

Đỉnh điểm là trận giao hữu Cúp Joan Gamper ngày 11/8, khi Nicki Nicole bất ngờ xuất hiện trên khán đài VIP sân Camp Nou, ngồi cạnh gia đình Yamal. Nữ rapper mặc áo in tên bạn trai tin đồn và không ngần ngại cổ vũ nhiệt tình. Đáp lại, Yamal lập cú đúp và ăn mừng hướng về khu vực cô ngồi, như một sự "khẳng định ngầm" về mối quan hệ.

Nicki Nicole xuất hiện trong trận đấu của Lamine Yamal

Chưa dừng lại ở đó, giới truyền thông còn phát hiện hình nền điện thoại của Yamal chính là bức ảnh Nicki Nicole từng đăng tải trên mạng xã hội. Chi tiết nhỏ nhưng "tình bể bình" này càng củng cố tin đồn cả hai thực sự đang hẹn hò.

Hình nền điện thoại của Yamal có cô gái lạ giống Nicole

Nhan sắc cô gái là bạn gái tin đồn của Yamal

Tình trường của Lamine Yamal

Trước khi đến với Nicki Nicole, Yamal từng gây xôn xao khi công khai bạn gái Alex Padilla ngay sau chức vô địch Euro 2024. Anh trao cho cô huy chương và danh hiệu "Cầu thủ trẻ hay nhất EURO" như một hành động lãng mạn giữa ánh hào quang. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng tan vỡ vì nghi án Alex "cắm sừng", khiến Yamal hủy theo dõi cô trên mạng xã hội.

Sau đó, cầu thủ trẻ lại bị bắt gặp thân mật với người mẫu – TikToker Anna Gegnoso trong những chuyến mua sắm tại Barcelona. Chưa đầy nửa năm sau, anh tiếp tục dính nghi vấn hẹn hò nữ tiếp viên hàng không Fati Vazquez, hơn mình tới 13 tuổi, khi cả hai cùng du lịch sang trọng tại Italy.

Chuỗi tin đồn khiến dư luận gắn cho Yamal hình ảnh "tay chơi tình trường" dù mới bước sang tuổi 18. Thế nhưng sự xuất hiện của Nicki Nicole – ngôi sao âm nhạc cá tính có thể là dấu hiệu cho thấy Yamal đã thực sự tìm được điểm dừng chân mới.

Hiện tại, cả Yamal lẫn Nicki Nicole vẫn chưa lên tiếng xác nhận chính thức. Tuy nhiên, từ hộp đêm đến khán đài sân vận động, từ những hành động tình tứ đến chi tiết đời thường như hình nền điện thoại, tất cả đều chỉ ra rằng cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn. Người hâm mộ Barcelona tin rằng chuyện tình cảm hạnh phúc sẽ giúp Yamal thêm vững vàng, tập trung hơn cho sự nghiệp. Ở tuổi 18, anh đã là trụ cột trên hàng công Barca, đồng thời là "của để dành" của bóng đá Tây Ban Nha.