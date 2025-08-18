Con cả nhà Beckham nói lời tâm can, tri ân cả nhà vợ tỷ phú, tuyệt đối không 1 câu nhắc đến David và Victoria

Ngày 2/8, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã nói "I do" lần thứ hai trong một buổi lễ làm mới lời thề cưới ấm cúng tại hạt Westchester (Mỹ). Buổi lễ có sự tham gia của gia đình nhà Peltz nhưng vắng bóng hoàn toàn gia đình Beckham do mâu thuẫn vẫn chưa được hàn gắn.

Cả David và Victoria cùng ba người con còn lại là Romeo, Cruz và Harper đều không xuất hiện. Trái lại, gia đình Peltz đảm nhận vai trò trung tâm trong ngày trọng đại này. Điều khiến nhà Beckham càng thêm đau lòng khi bài phát biểu đầy xúc động của Brooklyn được tiết lộ, trong đó, cậu cả bày tỏ tình yêu với bà xã xuất thân nhà tỷ phú - Nicola và gửi gắm sự tri ân sâu sắc đến gia đình vợ trước sự chứng kiến của 200 khách mời.

Một nguồn tin chia sẻ với The Mirror: "Brooklyn nói bằng tất cả trái tim. Ở trung tâm trái tim anh ấy là Nicola - người vợ mà anh hết mực yêu thương - cùng gia đình Peltz, những người luôn ở bên anh. Brooklyn muốn tri ân họ và hứa sẽ đền đáp xứng đáng".

Thông tin về "lời tri ân chân thành" dành cho tỷ phú Nelson Peltz và vợ Claudia càng khiến gia đình Beckham thêm tổn thương, bởi không có bất kỳ lời lẽ nào nhắc đến David và Victoria. Không chỉ bố mẹ và các em, ông bà, dì chú và anh chị em họ của Brooklyn cũng không được mời dự buổi lễ được xem như "cưới lần 2" của cặp đôi thị phi nhà Beckham. Nhà nội chỉ biết đến sự kiện qua những thông tin lan truyền trên báo chí và MXH.

Nguồn tin còn cho biết Brooklyn hiện "rất đau khổ" khi chứng kiến vợ mình bị miêu tả như kẻ thao túng trong cuộc đấu đá âm ỉ với gia đình Beckham. Trước đây, Nicola từng bị cáo buộc "cô lập" Brooklyn khỏi gia đình và bạn bè, song người trong cuộc khẳng định Brooklyn hoàn toàn chủ động trong mọi quyết định.

Một nguồn tin khác nói với The Mirror: "Mọi người quên rằng Brooklyn đã trưởng thành và đủ khả năng lên tiếng. Nicola luôn tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Brooklyn thực sự đau lòng khi thấy vợ bị coi là hồ ly tinh, rắn độc".

Trong khi đó, phía nhà Beckham lại lo ngại Nicola có ảnh hưởng quá lớn đến con trai. Họ cho rằng Brooklyn ngày càng xa rời bạn bè cũ và luôn hành động theo ý vợ. "Theo góc nhìn của nhà Beckham, điều đó rất khó chấp nhận", một nguồn tin tiết lộ.

Đáng nói, sự thay đổi là quá rõ rệt nếu so với đám cưới năm 2022. Khi ấy, Brooklyn và Nicola tổ chức hôn lễ xa hoa kéo dài ba ngày tại Palm Beach với 500 khách mời, nơi cả hai gia đình cùng hiện diện và chia sẻ vai trò trung tâm.

Ba năm sau, khung cảnh đã hoàn toàn đảo ngược: gia đình Beckham vắng bóng, còn nhà Peltz chiếm trọn "spotlight", với tỷ phú Nelson và phu nhân Claudia trở thành nhân vật nổi bật nhất trong buổi lễ.