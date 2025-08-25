Tống Nhật Minh và Xuân Đức "chốt sổ" cho đoàn Việt Nam tại PPA Hongkong với HCV đôi nam U18

Ngày thi đấu cuối cùng của PPA Tour Asia Hongkong 2025 khép lại theo cách không thể ngọt ngào hơn cho đoàn Việt Nam. Bên cạnh 2 trận chung kết góp mặt của Trịnh Linh Giang ở các nội dung chuyên nghiệp thì "Khối nghỉ hè" cũng đã có ngày thi đấu thành công.

Tống Nhật Minh và Xuân Đức đã vượt qua các đối thủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch tại nội dung đôi nam U18. Hồi tháng 7 năm nay, 2 tay vợt này cũng đã xuất sắc giành chức vô địch tại PPA Malaysia.

Tấm HCV này cũng là chiếc HCV cuối cùng của đoàn Việt Nam tại PPA Tour Asia Hongkong 2025, khép lại một giải đấu rực rỡ.

Tổng kết thành tích đoàn Việt Nam tại PPA Tour Asia Hongkong 2025:

- 2 Huy chương vàng: Jolie Lam (Đơn nữ U18), Tống Nhật Minh – Lê Xuân Đức (Đôi nam U18)

- 4 Huy chương bạc: Trịnh Linh Giang (Đơn nam và Đôi nam nữ), Tống Nhật Minh - Jolie Lam (Đôi nam nữ U18), An Pham (Đơn nữ U18)

- 2 Huy chương đồng: Lý Hoàng Nam (Đơn nam), Huỳnh Khang (Đôi nam U18)

Với bảng thành tích này có thể nói đoàn Việt Nam đã có một giải đấu thành công, vừa tạo dấu ấn ở sân chơi đỉnh cao vừa mở ra những hy vọng cho lứa VĐV trẻ kế cận.



