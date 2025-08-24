Chung kết đơn nam PPA Tour Asia Hongkong: Trịnh Linh Giang quá hay nhưng Jack hay hơn

17:09 24/08/2025
Trong trận chung kết đơn nam PPA Tour Asia Hongkong 2025, Trịnh Linh Giang chạm trán hạt giống số 1 của giải - Jack Wong.

Đây được xem là màn tái ngộ đầy duyên nợ, bởi ở PPA Tour Asia Malaysia hồi tháng 7, Linh Giang từng quật ngã chính Jack để "dọn đường" lên ngôi vương. Tuy nhiên lần này, Jack đang có phong độ rất cao và dự đoán sẽ là 1 trận đấu khó khăn cho Linh Giang.

Set 1, Linh Giang nhập cuộc tốt, vươn lên dẫn 9-5. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định Jack lại quá xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng 11-9.

Chung kết đơn nam PPA Tour Asia Hongkong: Trịnh Linh Giang quá hay nhưng Jack hay hơn- Ảnh 1.

Bước vào set thứ 2, Linh Giang nhập cuộc thuận lợi với chuỗi lên 6 điểm liền tạo một khoảng cách an toàn trước đối thủ. Dù sau đó, Jack đã nỗ lực đưa set đấu vào thế giằng co nhưng Linh Giang vẫn duy trì được áp lực và kết thúc set với tỷ số 11-4, cân bằng tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Chung kết đơn nam PPA Tour Asia Hongkong: Trịnh Linh Giang quá hay nhưng Jack hay hơn- Ảnh 2.

Bước sang set 3, Jack khởi đầu như mơ với chuỗi 6 điểm liên tiếp. Nhưng Linh Giang đã không bỏ cuộc và bùng nổ mạnh mẽ để ghi liền 9 điểm dẫn lại 9-6. 

Chung kết đơn nam PPA Tour Asia Hongkong: Trịnh Linh Giang quá hay nhưng Jack hay hơn- Ảnh 3.

Đúng lúc này, Jack tiếp tục cho thấy sự kinh nghiệm của mình khi xin timeout, làm giảm hưng phấn của Linh Giang. Trở lại sân, Jack lạnh lùng ghi liền 5 điểm, khép lại trận đấu với chiến thắng nghẹt thở.

Chung kết đơn nam PPA Tour Asia Hongkong: Trịnh Linh Giang quá hay nhưng Jack hay hơn- Ảnh 4.

Chung kết đơn nam PPA Tour Asia Hongkong: Trịnh Linh Giang quá hay nhưng Jack hay hơn- Ảnh 5.

Jack lên ngôi vô địch trên sân nhà hoàn toàn xứng đáng.

