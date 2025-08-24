Paparazzi tóm gọn thần đồng Lamine Yamal hẹn hò rapper hơn 6 tuổi

Tiền đạo trẻ Lamine Yamal – thần đồng 18 tuổi của Barcelona đang trở thành tâm điểm bàn tán sau khi liên tiếp bị bắt gặp xuất hiện thân mật cùng Nicki Nicole, nữ rapper người Argentina hơn anh tới 6 tuổi.

Trong chuyến đi mới đây tại Monaco, cả hai bị paparazzi Tây Ban Nha chụp được khoảnh khắc dạo bước bên nhau trên con phố sang trọng, ngang qua cửa hàng Valentino. Điều đáng chú ý, Yamal và Nicki Nicole sau đó cùng trở về Barcelona bằng chuyên cơ riêng vào tối 18/8, càng khiến tin đồn tình cảm thêm bùng nổ.

Yamal hẹn hò rapper hơn 6 tuổi

Cả hai bị tóm gọn chung khung hình

Chuyện tình "chị em" gây tranh cãi

Khoảng cách tuổi tác cũng là điều khiến dư luận chú ý. Trong khi Yamal mới tròn 18 tuổi, Nicki Nicole chuẩn bị bước sang tuổi 25 vào ngày 25/8. Trên mạng xã hội, nhiều fan bày tỏ sự bất ngờ trước mối tình "chị em" này, bởi thần đồng Barca vốn được kỳ vọng tập trung trọn vẹn cho sự nghiệp bóng đá.

Yamal cũng được xem là cầu thủ có đời tư khá sôi nổi dù tuổi đời còn trẻ. Sau khi chia tay bạn gái Alex Padilla – mối tình công khai tại lễ mừng vô địch EURO 2024, anh liên tục dính tin đồn với loạt mỹ nhân hơn tuổi như Anna Gegnoso (19 tuổi), Fati Vazquez (29 tuổi) và cả Claudia Bavel (hơn anh đến 12 tuổi).

Trước đó, Nicki Nicole từng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 17 của Yamal tại Barcelona hồi 12/7. Theo truyền thông xứ Catalan, cả hai khi ấy đã dành cho nhau nhiều cử chỉ "tán tỉnh" đáng chú ý. Chưa dừng lại, ngày 24/7, Yamal và nữ ca sĩ 24 tuổi tiếp tục bị phát hiện khóa môi trong một hộp đêm và rời đi cùng nhau lúc rạng sáng. Bạn gái tin đồn của Yamal không hề xa lạ trong giới âm nhạc. Nicki Nicole, tên thật Nicole Denise Cucco, sinh ngày 25/8/2000 tại Rosario (Argentina).