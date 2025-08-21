Paparazzi tóm dính Lamine Yamal hẹn hò với nữ ca sĩ nổi tiếng trên phố, Barcelona lo thần đồng hư hỏng

Lamine Yamal, tài năng trẻ sáng giá của Barcelona, đang trở thành tâm điểm của sự chú ý không chỉ vì phong độ ấn tượng trên sân cỏ mà còn bởi lối sống cá nhân đầy xa hoa. Mối quan hệ công khai với nữ ca sĩ người Argentina, Nicki Nicole, cùng những khoản chi tiêu "khủng" được cho là đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng từ ban lãnh đạo câu lạc bộ về tương lai của anh.

Ngày 13/7 vừa qua, Yamal tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 18 tại Ibiza (Tây Ban Nha). Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, đánh dấu bước chuyển từ cầu thủ trẻ thành ngôi sao trưởng thành, mà còn mở ra một chương mới trong đời tư của anh. Theo báo chí Tây Ban Nha, tại bữa tiệc này, Yamal đã có cơ hội gặp gỡ nữ rapper nổi tiếng Nicki Nicole.

Từ sau lần gặp gỡ ấy, cả hai liên tục được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Ngày 24/7, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Yamal và Nicki Nicole đã có màn khóa môi ngọt ngào trong một hộp đêm. Cặp đôi rời đi lúc 4h sáng, càng khiến tin đồn hẹn hò trở nên đáng tin cậy hơn.

Đỉnh điểm là trận giao hữu Cúp Joan Gamper ngày 11/8, khi Nicki Nicole bất ngờ xuất hiện trên khán đài VIP sân Camp Nou, ngồi cạnh gia đình Yamal. Nữ rapper mặc áo in tên bạn trai tin đồn và không ngần ngại cổ vũ nhiệt tình. Đáp lại, Yamal lập cú đúp và ăn mừng hướng về khu vực cô ngồi, như một sự "khẳng định ngầm" về mối quan hệ.

Nàng WAG đến sân xem Barcelona thi đấu

Mới đây, Lamine Yamal bị tóm dính có chuyến du lịch với bạn gái mới Nicki Nicole. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Lamine Yamal và người yêu hơn 6 tuổi đã bay đến Monaco, tận hưởng thời gian tuyệt vời bên nhau ở khách sạn 5 sao sang chảnh Mybourne Riviera. Anh chàng cho thấy độ chịu chơi đáng nể khi chi hơn 10.000 euro cho 1 đêm tại đây.

Lamien Yamal bị tóm dính đi du lịch với bạn gái tin đồn

Cặp đôi dạo bước trên phố

Tuy nhiên, những khoản chi tiêu cá nhân của Yamal mới là điều khiến ban lãnh đạo Barca thực sự bận tâm. Khoản tiền này, dù không phải là vấn đề với một cầu thủ có thu nhập cao, nhưng lại phản ánh một lối sống đầy xa xỉ ở một độ tuổi còn rất trẻ.

Chủ tịch Joan Laporta được cho là đang theo dõi sát sao tình hình. Ông hiểu rõ những cám dỗ mà một ngôi sao trẻ phải đối mặt khi danh tiếng và tiền bạc đến quá sớm. Vị chủ tịch này không thể quên được sự sa sút của huyền thoại Ronaldinho, người từng được xem là biểu tượng của câu lạc bộ, nhưng sự nghiệp lại xuống dốc không phanh vì thiếu kỷ luật và lối sống tiệc tùng.

Mặc dù một số ý kiến cho rằng một cuộc sống tình cảm hạnh phúc có thể là động lực để cầu thủ phát triển, ban lãnh đạo Barcelona vẫn giữ thái độ thận trọng. Họ lo ngại rằng sự phân tâm từ cuộc sống cá nhân có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và sự chuyên nghiệp cần thiết để Yamal duy trì phong độ đỉnh cao.

Trước khi đến với Nicki Nicole, Yamal từng gây xôn xao khi công khai bạn gái Alex Padilla ngay sau chức vô địch Euro 2024. Anh trao cho cô huy chương và danh hiệu "Cầu thủ trẻ hay nhất EURO" như một hành động lãng mạn giữa ánh hào quang. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng tan vỡ vì nghi án Alex "cắm sừng", khiến Yamal hủy theo dõi cô trên mạng xã hội.

Sau đó, cầu thủ trẻ lại bị bắt gặp thân mật với người mẫu – TikToker Anna Gegnoso trong những chuyến mua sắm tại Barcelona. Chưa đầy nửa năm sau, anh tiếp tục dính nghi vấn hẹn hò nữ tiếp viên hàng không Fati Vazquez, hơn mình tới 13 tuổi, khi cả hai cùng du lịch sang trọng tại Italy.