Bạn gái Ronaldo diện bikini sexy hết nấc, tay lấp lánh nhẫn kim cương siêu to khổng lồ

Sau khi Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez chính thức xác nhận đính hôn hôm 11/8, bạn gái siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện với phong cách gợi cảm, ngập tràn trang sức xa xỉ.

Mới đây, Georgina chia sẻ loạt hình ảnh trên bãi biển, thu hút sự chú ý với một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ cắt vuông đeo ở ngón áp út tay trái. Chiếc nhẫn này khác biệt hoàn toàn với mẫu nhẫn ba viên kim cương lấp lánh mà cô dùng để công bố tin vui đính hôn trước đó. Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là một "bản sao" hoặc món trang sức dùng thường ngày, nhằm hạn chế rủi ro cho chiếc nhẫn đính hôn gốc vốn có giá trị quá cao.

Georgina khoe vóc dáng gợi cảm, làm lộ luôn chiếc nhẫn kim cương

Người đẹp 30 tuổi chọn bộ trang phục thể thao màu trắng tinh khôi với áo bralette và quần biker shorts ôm sát, vừa tôn dáng sexy.. Điểm nhấn của set đồ nằm ở chuỗi dây chuyền bản lớn gắn nhiều mặt dây kim cương lấp lánh, càng làm nổi bật khí chất sang trọng của Georgina.

Bạn gái Ronaldo cực quyến rũ

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Georgina gây choáng ngợp bởi vóc dáng nóng bỏng với vòng eo săn chắc, làn da rám nắng khỏe khoắn cùng đường cong hút mắt. Bộ trang phục ôm sát màu trắng không chỉ tôn lên vòng một đầy đặn mà còn làm nổi bật đôi chân thon dài và vòng hông quyến rũ. Mái tóc dài xoăn tự nhiên buông xõa càng tăng thêm vẻ gợi cảm phóng khoáng của nàng WAGs, khiến người hâm mộ khó rời mắt.

Không chỉ khiến công chúng trầm trồ bởi những món trang sức xa xỉ, chuyện tình của Georgina và Ronaldo cũng được ngưỡng mộ. Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi Georgina làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Sau gần một thập kỷ gắn bó, họ hiện có 5 người con bao gồm 2 con chung và 3 con riêng của Ronaldo.

Hiện tại, thông tin về đám cưới của Ronaldo và Georgina vẫn được giữ kín chưa chốt chính thức. Tuy nhiên giới truyền thông Tây Ban Nha chia sẻ đám cưới sẽ được tổ chức sau World Cup 2026. Với loạt tín hiệu từ chiếc nhẫn đính hôn xa xỉ cho đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong phong cách, người hâm mộ tin rằng đây sẽ là một trong những đám cưới xa hoa và được mong chờ nhất làng thể thao thế giới trong thời gian tới.