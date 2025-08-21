Tiểu thư nhà giàu vẫn giản dị, tảo tần, vợ Duy Mạnh gây sốt MXH, chồng tiết lộ 1 điều cực ý nghĩa!

Là con gái cưng của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông và là vợ của tuyển thủ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh, nàng WAG Quỳnh Anh luôn được biết đến với hình ảnh "tiểu thư nhà giàu", gia thế khủng với bộ sưu tập đồ hiệu bạc tỷ. Thế nhưng, trái ngược với tưởng tượng về một nàng WAG sang chảnh, Quỳnh Anh nhiều lần khiến netizen ngỡ ngàng với dáng vẻ giản dị, gần gũi, không câu nệ tiểu tiết.

Trong bức hình mới đây, bà xã Duy Mạnh ngồi trước cửa nhà với dáng vẻ vô cùng thoải mái, thậm chí còn "để lộ" chi tiết ống quần thấp - ống quần cao, sau khi miệt mài sắp xếp, trang trí nhà cửa để đón mọi người đến thăm dịp A80. Không còn bị soi về phong cách mặ đồ, lần này bà xã Duy Mạnh lại được netizen rần rần khen jhi mặc đồ đơn giản, đi dép lê, gương mặt mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, thanh lịch. Chính sự tự nhiên ấy đã nhanh chóng gây sốt, khiến nhiều người thích thú bình luận: "Đúng là tiểu thư nhà giàu nhưng không kiểu cách, gần gũi vô cùng", "Nhìn cô ấy để quần ống thấp ống cao, nom tảo tần thật sự", "Giàu mà không kiêu, giản dị nữa"...

Xuất thân tiểu thư Hà thành nhà mặt phố, Quỳnh Anh vẫn ghi điểm bởi sự giản dị và chăm chỉ làm việc

Ở một khoảnh khắc khác, Quỳnh Anh tiếp tục gây chú ý khi mặc đồ giản dị, tự mình lái xe máy đưa chồng - hậu vệ Đô Duy Mạnh về nhà. Điều đáng nói, sau đó cô nàng lại nhanh chóng quay về với công việc quen thuộc: livestream bán hàng. Theo tiết lộ từ nhân viên, Quỳnh Anh rất chăm chỉ, ngày nào cô nàng cũng đều đặn livestream từ 19h tối cho đến 23h-24h đêm mới kết thúc công việc và trở về nhà.

Không chỉ vậy, sự tinh tế của Quỳnh Anh còn được thể hiện trong cách cô chăm chút cho chồng. Dù không trực tiếp tham dự buổi phỏng vấn của Duy Mạnh mới đây, Quỳnh Anh vẫn sắp xếp chu đáo từ trước, thậm chí còn dặn dò anh chàng nên ngồi ở góc nào để nổi bật được phông nền cờ đỏ sao vàng rực rỡ mà gia đình đã dụng tâm sắp xếp thể hiện lòng yêu nước, tạo ra một khung cảnh đầy ý nghĩa.

Duy Mạnh cũng tiết lộ, chính bà xã anh là người đã cùng chị gái Huyền Mi lên ý tưởng trang trí nhà cửa dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh, đồng thời mở rộng cửa nhà ở phố Nguyễn Thái Học đón bà con đi xem A80 ghé thăm, tặng kem, đồ uống, quạt miễn phí. Chiếc quạt xinh xắn có in hình cờ đỏ sao vàng mà Duy Mạnh cầm trên tay chính là món quà mà Quỳnh Anh đã tự tay lên chuẩn bị tặng mọi người.

Chiếc quạt do Quỳnh Anh lên ý tưởng và thực hiện để gửi tặng bà con đi xem A80

Từ những chi tiết nhỏ nhặt ấy, Quỳnh Anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng: một nàng tiểu thư có nền tảng, sống trong nhung lụa nhưng vẫn giản dị, chăm chỉ và hết lòng vì gia đình. Chính sự dung hòa ấy giúp Quỳnh Anh trở thành một trong những nàng WAGs được yêu mến nhất làng bóng đá Việt.