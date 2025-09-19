3 nhóc tỳ đáng yêu đẹp như tranh vẽ nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Ba nhóc tỳ nhà kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi – Phan Hiển từ lâu đã chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện. Không chỉ sở hữu gương mặt đáng yêu, cả ba bé còn gây ấn tượng bởi thần thái tự tin và gu thời trang nhí cực hút mắt.

3 nhóc tỳ cực đáng yêu nhà Khánh Thi Phan Hiển

Anh cả Kubi, tên thật Nguyễn Minh Cường (sinh năm 2015), năm nay 10 tuổi, đã ra dáng thiếu niên. Kubi thừa hưởng nhiều nét giống bố Phan Hiển với gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật và phong thái chững chạc. Ngay từ nhỏ Kubi đã sớm bộc lộ năng khiếu với bộ môn dancesport – niềm tự hào của gia đình.

Cô chị thứ hai Anna, tên thật Vương Diễm (sinh năm 2018), lại mang vẻ đẹp trong trẻo, mong manh như một nàng công chúa nhỏ. Ở tuổi lên 6, Anna sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười tươi ngọt ngào. Dù còn nhỏ nhưng Anna đã rất lanh lợi, hoạt bát và hay tạo dáng trước ống kính. Khánh Thi thường xuyên diện cho con gái những bộ váy xinh xắn, giúp Anna trở thành một "fashionista nhí" đầy cuốn hút mỗi lần xuất hiện.

Bé út Lisa, tên thật Thùy Linh (sinh năm 2023), chính là "cục cưng" nhỏ nhất của gia đình. Dù mới 2 tuổi, Lisa đã trở thành "em bé quốc dân" trong lòng fan bởi gương mặt tròn xoe thiên thần, mái tóc buộc chỏm ngộ nghĩnh và những biểu cảm cực đáng yêu. Sự hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của Lisa luôn khiến bầu không khí gia đình thêm rộn ràng, vui nhộn.

Khi đứng cạnh nhau, ba anh em Kubi – Anna – Lisa được nhiều người khen "đẹp như tranh vẽ". Mỗi bé một cá tính, một vẻ riêng nhưng đều thừa hưởng nét duyên dáng và thần thái từ bố mẹ.