Nếu năm 2010, cả làng thể thao xôn xao khi thấy một cậu học trò điển trai công khai nắm tay "cô giáo" hơn tuổi, thì 2025, người ta lại mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Phan Hiển và Khánh Thi vẫn tay trong tay.

Hai bức ảnh chụp tại tháp Eiffel, một vào năm 2010, một vào năm 2025 giống như dấu mốc đánh dấu hành trình tình yêu của cặp đôi nổi tiếng. Từ cái nhìn e ngại của công chúng về mối tình "chị – em", đến hình ảnh vợ chồng ngọt ngào, tình tứ sau 15 năm, tất cả đều chứng minh tình yêu thật sự đủ lớn thì sẽ vượt qua mọi định kiến.

Khánh Thi và Phan Hiển sau 15 năm

Ngày mới yêu, Khánh Thi – Phan Hiển từng chịu áp lực khủng khiếp. Chênh lệch tuổi tác, quan hệ thầy trò trong dancesport, cộng thêm sự tò mò của dư luận khiến họ nhiều lần rơi vào tình huống khó xử. Nhưng cả hai chọn cách nắm tay nhau đi tiếp, dù có những lời dị nghị. Và rồi, sau hơn một thập kỷ, họ đã có cho mình một gia đình trọn vẹn với ba thiên thần nhỏ, biến những hoài nghi ngày nào thành sự ngưỡng của nhiều khán giả.

Về sự nghiệp, sự thay đổi của cặp đôi cũng rất rõ rệt. Khánh Thi, từng là "Nữ hoàng dancesport" lừng danh nay đã lui về phía sau làm HLV, tập trung đào tạo và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Chị vẫn xuất hiện trên truyền hình, trong các gameshow, nhưng vai trò chính giờ đây là người thầy, người truyền cảm hứng. Trong khi đó, Phan Hiển vẫn tiếp tục chinh chiến trên sàn đấu, giành thêm nhiều huy chương, duy trì phong độ kiện tướng. Chính sự song hành ấy giúp cả hai vừa duy trì tên tuổi, vừa xây dựng được một "đế chế dancesport" tại Việt Nam.

Điều khiến fan ngưỡng mộ nhất ở cặp đôi này chính là sự đồng hành. Họ không chỉ là vợ chồng, mà còn là cộng sự ăn ý. Khánh Thi đứng sau huấn luyện, định hướng, còn Phan Hiển là gương mặt đại diện tiếp tục toả sáng. Chính sự bổ trợ hoàn hảo này giúp sự nghiệp của họ luôn ổn định và bền vững.

Gia đình hạnh phúc 5 thành viên nhà Khánh Thi - Phan Hiển

So với nhiều cặp đôi trong làng thể thao hay giới showbiz "sớm nở chóng tàn", chuyện tình 15 năm của Phan Hiển – Khánh Thi giống như một lời khẳng định tình yêu chân thành có thể vượt qua mọi định kiến. Nhìn lại từ 2010 đến 2025, từ một mối tình đặt ra nhiều trăn trở trở thành một tổ ấm khiến người ta ngưỡng mộ, hành trình ấy chẳng khác nào một bộ phim lãng mạn ngoài đời thật. Khánh Thi không chỉ ghi dấu ấn trong sự nghiệp mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hành trình làm mẹ đầy ấm áp. Năm 2015, cô hạ sinh con trai đầu lòng bé Kubi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Đến năm 2018, gia đình tiếp tục đón thêm bé Anna, mang đến nhiều tiếng cười rộn rã hơn cho tổ ấm nhỏ. Và mới đây, năm 2023, Khánh Thi sinh con thứ ba, khiến công chúng vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ sự "mát tay" của bà mẹ ba con.

Và có lẽ, bức ảnh Paris 2025 chính là cái kết đẹp nhất khi Khánh Thi tựa vào vai chồng, Phan Hiển vòng tay ôm vợ đầy tự hào. Sau 15 năm, họ đã có tất cả – sự nghiệp, gia đình, tình yêu, và quan trọng nhất, họ vẫn còn nhau.