Trận thua thảm chỉ ra nhược điểm lớn nhất của T1 vẫn chưa cải thiện

T1 có điểm yếu thua hẳn so với các đối thủ trực tiếp

Trong trận đấu quan trọng gặp HLE mới đây, T1 đã thất bại với tỉ số bất ngờ 0-3 đầy chóng vánh. Có thể nói, đây là tỷ số nằm ngoài tiên liệu của cộng đồng LMHT lẫn giới chuyên môn, kể cả khi có ai đó lạc quan rằng HLE sẽ "phục thù" thành công. Tuy nhiên, trận thua này cũng cho thấy một điểm yếu chí mạng mà T1 bấy lâu nay vẫn chưa thể cải thiện được: đội tuyển này đã "quên" đi cách vận hành hyper carry.

Trận thua HLE phơi bày 1 điểm yếu cố hữu mà T1 vẫn chưa khắc phục được.

Ở 2/3 ván đấu, T1 chọn cho Gumayusi 2 vị tướng carry cực mạnh là Kai'Sa (ván 1) và Yunara (ván 2). Nhưng họ lại không thể vận hành một cách hiệu quả lối chơi xoay quanh AD. Theo đó, nguyên tắc khi chơi đội hình hyper carry: tạo khoảng trống và cover cho AD "farm" ở giai đoạn đầu trận vì các vị tướng này thường rất yếu ở giai đoạn đầu, cố gắng cho AD ăn nhiều mạng nhất có thể và về cuối trận thì tạo tiền đề cho AD xả sát thương.

Thế nhưng, trong 2 ván quan trọng là ván mở màn và ván quyết định, lúc T1 làm được yếu tố này thì họ lại quên yếu tố khác. Như ván 1, Gumayusi đang có lợi thế đi đường thì Keria chuyển sang đi gank. Ở ván 3, Gumayusi vừa có lợi thế đi đường vừa có mạng hạ gục sớm thì T1 lại vào giao tranh rời rạc. Tựu chung cả 2 ván này, Gumayusi rất nỗ lực nhưng rõ ràng là quá muộn. Và một đặc điểm chung: trong các ván đấu, T1 không cho Gumayusi nhiều cơ hội xả sát thương trong khi Viper thì quá thoải mái.

T1 chọn cho Gumayusi các tướng hyper carry nhưng lại không biết cách đánh xung quanh hyper carry.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên điểm yếu này của T1 bị phơi bày. Trong khi các AD của các top team như Gen.G hay HLE, KT, DK và cả FOX đều có ít nhất 1 - 2 trận sử dụng các hyper carry, T1 gần như bỏ qua các tướng này. Bản thân các đội khi cấm bể tướng của Gumayusi cũng không cần phải cấm hyper carry cũng ngầm khẳng định họ không hề e sợ nếu T1 phải chơi các tướng "kéo late".

T1 không còn đường lùi nữa.

T1 không còn đường lùi

Với việc để thua HLE, T1 chỉ còn duy nhất 1 con đường để đến CKTG và đó là chiến thắng trước DK/FOX. Nhưng nếu tiếp tục thể hiện như trận đấu vừa qua trước HLE, viễn cảnh tồi tệ nhất đang chờ đợi T1.