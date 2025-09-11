Giải đấu eSports lớn cho cộng đồng sinh viên Việt Nam khởi động mùa 2

Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - National Student Open Cup 2025 (NSOC 2025) được tổ chức bởi OEG, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam: "eSports là môn thể thao chính thống, nơi vận động viên tranh tài bằng trí tuệ, tinh thần đồng đội và bản lĩnh cá nhân" - Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam chia sẻ tại lễ công bố mùa 2.

eSports đang có những bước phát triển mạnh mẽ và được đưa vào các giải thể thao quốc tế lớn như SEA Games, Asian Games... Trước đó vào năm 2023 mùa giải đầu tiên của National Student Open Cup (NSOC) - Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc đã đạt được những dấu mốc như: Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng, trở thành một trong những giải đấu eSports lớn nhất từ trước tới nay dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam. Giải đấu cũng quy tụ sự tham gia của gần 1.500 tuyển thủ, với 298 đội tuyển đến từ 127 trường Đại học - Cao đẳng trên toàn quốc.

Theo Ban Tổ chức, NSOC 2025 có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý. NSOC 2025 hứa hẹn sẽ là sự kiện eSports tầm cỡ đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam nói riêng và cộng đồng hâm mộ eSports nói chung.

Đặc biệt, trong khuôn khổ NSOC 2025, OEG triển khai chuỗi chương trình Unitour - Hành trình kết nối cộng đồng eSports học đường toàn quốc tại 6 điểm trường Đại học với mục tiêu đưa NSOC đến gần hơn với sinh viên cả nước, tạo nên những trải nghiệm thực tế, thú vị và gắn kết cộng đồng. Chương trình Unitour tại mỗi điểm trường sẽ bao gồm các hoạt động tiêu biểu như: Vòng loại NSOC 2025; Talkshow, workshop định hướng nghề nghiệp ngành Game - eSports - Công nghệ - AI; Giao lưu cùng các tuyển thủ, KOLs nổi tiếng, khu trải nghiệm thiết bị gaming, công nghệ mới; Hoạt động âm nhạc, cosplay đặc sắc và minigame, các hoạt động trải nghiệm đặc sắc

Tại sự kiện Họp báo lần này, OEG cũng sẽ công bố Lộ trình, kế hoạch phát triển Hệ thống giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên giai đoạn 2025 – 2027, với định hướng đưa NSOC trở thành giải đấu eSports Quốc gia thường niên, thương hiệu sân chơi uy tín số 1 dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam. Đồng thời, trong giai đoạn này, OEG cũng mục tiêu mở rộng hệ thống giải đấu cấp khu vực với sự tham gia tranh tài của sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng của nhiều quốc gia Đông Nam Á, đưa phong trào eSports sinh viên Việt Nam cọ xát với sinh viên quốc tế.