Quần Anh Phong Hoa Lục hợp tác cùng Duy Mạnh tiếp tục chinh phục ngai vàng

MV hoành tráng: Khi Tam Quốc gặp lifestyle thượng hạng

Xem MV: https://www.youtube.com/watch?v=HFVacW03pts

Dù đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng ngay cả khi chưa ra mắt, Vplay vẫn không ngại "chơi lớn" khi đầu tư mạnh tay cho MV hợp tác cùng ca sĩ Duy Mạnh, mang đến một siêu phẩm giải trí đậm chất điện ảnh! Du thuyền 6 sao lộng lẫy, siêu xe Rolls-Royce bóng bẩy, phim trường chuẩn Hollywood – tất cả hòa quyện trong concept Tam Quốc kết hợp lifestyle xa hoa, vừa mãn nhãn vừa đậm chất "Quần Anh Phong Hoa Lục".

Trong MV, Duy Mạnh hóa thân thành một thiếu gia tài phiệt ăn chơi, bất ngờ xuyên không về thế giới Tam Quốc đầy khốc liệt của Quần Anh Phong Hoa Lục. Từ tay trắng, anh chàng thợ hát này nỗ lực vượt qua mọi thử thách, từng bước leo lên ngai vàng để trở thành bậc vương giả. Hành trình đầy kịch tính này không chỉ khiến bạn "đã mắt" mà còn khơi dậy cảm giác háo hức muốn tự mình chinh phục thế giới game đầy mê hoặc này!

Không ngoài dự đoán, ngay khi MV ra mắt trên trên Fanpage của ca sĩ Duy Mạnh đã lập tức gây bão với 250.000 lượt xem chỉ trong 1 giờ! Trên YouTube, con số cũng không kém phần ấn tượng: gần 100.000 lượt xem chỉ sau 1 ngày công chiếu. Đây không chỉ là một MV quảng bá mà còn là một hiện tượng giải trí, khiến cộng đồng game thủ đứng ngồi không yên!

Những cột mốc vàng của Quần Anh Phong Hoa Lục

Quần Anh Phong Hoa Lục liên tục đạt được những con số ấn tượng ngay từ khi tiết lộ những thông tin đầu tiên, điều này không hề khó lý giải. Trước khi được đưa về Việt Nam, tại Trung Quốc, tựa game này cũng đã khẳng định được chất lượng, tiềm năng phát triển khi chiếm lĩnh vị trí Top 1 BXH game chiến thuật nhiều tuần liền.

Hiện tại, ở thị trường Việt Nam, Quần Anh Phong Hoa Lục đang thu hút rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng từ cộng đồng. Không chỉ có mỗi sự kiện mới nhất là MV hoành tráng hợp tác với ca sĩ Duy Mạnh, tựa game này cũng đã cán mốc 1.000.000 lượt đăng ký trước trên App Store và CH Play tại Việt Nam – một con số đáng mơ ước, chứng minh sức hút khó cưỡng của siêu phẩm chiến thuật này.

Chưa kể trước đó, sự kiện Duet bài hát chủ đề cùng ca sĩ Dung Hoàng Phạm đã thực sự khuấy đảo mạng xã hội. Chỉ trong 3 tuần, sự kiện này thu hút 200.000 lượt tham gia và đạt 50.000.000 lượt xem trên TikTok. Thậm chí trên fanpage, hội nhóm hay các minigame liên quan đến game đều trở thành xu hướng, ngập tràn hàng ngàn bình luận và chia sẻ từ cộng đồng game thủ. Đây chính là minh chứng cho sức nóng không thể cưỡng lại của Quần Anh Phong Hoa Lục!

Gameplay đỉnh cao, đồ hoạ cổ phong mãn nhãn

Quần Anh Phong Hoa Lục hội tụ đủ nội tại để vươn lên vị trí tượng đài game chiến thuật thế hệ mới. Game chinh phục người chơi bằng trải nghiệm gameplay đỉnh cao, nơi sự công bằng và mãn nhãn hòa quyện hoàn hảo.

Với hệ thống gacha hào phóng, người chơi được nhận tới 1000 lượt quay miễn phí, không lo "hút máu", giúp dễ dàng sở hữu những vị tướng mạnh mẽ nhất. Đặc biệt còn có khả năng trùng sinh tướng độc đáo cho phép hoàn trả 100% tài nguyên nếu bạn nâng nhầm, mang đến sự thoải mái để thử nghiệm chiến thuật mà không sợ sai lầm.

Bên cạnh lối chơi, đồ hoạ cổ phong tuyệt mỹ cũng góp phần tái hiện sống động từng khung cảnh, từ những trận chiến hoành tráng đến từng chi tiết nhỏ trên nhân vật. Dàn tướng SSR như Lữ Bố hay Quan Vũ không chỉ sở hữu tạo hình ấn tượng mà còn được trang bị bộ kỹ năng bùng nổ, sẵn sàng "cân meta" và giúp bạn làm chủ mọi chiến trường. Có thể nói, mỗi trận đấu trong game đều là một hành trình chiến thuật đầy cảm hứng, nơi tài năng của bạn được tỏa sáng!

Chiến dịch truyền thông hoành tráng làm hài long game thủ Việt

Quần Anh Phong Hoa Lục sẽ chính thức được Vplay phát hành tại Việt Nam vào ngày 16/9, giữ nguyên chất lượng bản gốc từ đồ họa, gameplay đến trải nghiệm. Các KOL, streamer hàng đầu đang rần rần trải nghiệm tựa game hot hit này, đưa tên tuổi Quần Anh Phong Hoa Lục phủ sóng trên mọi mặt trận.

Bên cạnh đó, hàng loạt minigame hấp dẫn đang diễn ra trên website chính thức của game, mang đến những phần quà "khủng" dành cho tân thủ như áo thun, lót chuột, AirPods, mô hình Figure cực chất và giftcode toàn server khiến ai cũng hào hứng mong đợi.

Không chỉ thế, game còn "thả thính" giải đấu ingame và sự kiện đua top BXH sắp tới, hứa hẹn sẽ giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, đưa cộng đồng game thủ vào những cuộc chiến đỉnh cao để tranh danh hiệu vương giả!

Bạn đã sẵn sàng chinh phục Quần Anh Phong Hoa Lục?

Với MV hoành tráng, gameplay công bằng, đồ họa mãn nhãn và cộng đồng sôi động, Quần Anh Phong Hoa Lục không chỉ là một tựa game, đó là một hành trình đưa bạn từ "tay trắng" đến "ngai vàng". Hãy cùng hàng triệu game thủ khác, tải game ngay từ ngày 16/9 và viết nên huyền thoại của riêng bạn!

