Bộ đôi hot streamer nhà Refund Gaming gây sốt cùng Vũ Trụ Gunny

Tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) Đông Anh đã ghi nhận lượng khách đáng kể tại booth Vũ Trụ Gunny. Điểm nhấn chính là sự xuất hiện của hai streamer Dev và QNT từ Refund Gaming, thu hút hàng trăm game thủ tham gia các hoạt động giao lưu và trải nghiệm game.

Hàng nghìn Gunner đổ xô đến booth gặp gỡ hot streamer Dev và QNT

Booth Vũ Trụ Gunny tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia đã trở thành "tâm điểm" thu hút sự chú ý. Điều tạo nên sức hút đặc biệt chính là sự xuất hiện của Dev và QNT - hai cái tên quen thuộc trong làng streaming Việt Nam.

"Được đại diện cộng đồng tham gia sự kiện ý nghĩa như thế này thật sự là vinh dự", Dev chia sẻ về cảm xúc khi đứng trước hàng trăm Gunner có mặt tại booth. QNT cũng bày tỏ sự bất ngờ trước sự đa dạng của khách tham quan: "Không chỉ game thủ trẻ mà cả các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm đến Gunny, điều này thực sự bất ngờ".

Hai streamer đã dành nhiều thời gian giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm cùng fan và hướng dẫn những người lần đầu trải nghiệm Gunny. Từ những pha "flex" kỹ năng game cho đến việc chia sẻ những câu chuyện thú vị, bộ đôi đã biến booth thành không gian giao lưu sôi động.

Số liệu thống kê cho thấy booth đã đón 1000 lượt khách tham quan, trong đó có nhiều gia đình cùng nhau ghé thăm. Đây là con số ấn tượng cho thấy sức hút của "ba anh em nhà gà" vượt ra ngoài giới hạn cộng đồng game thủ truyền thống.

"Ba anh em nhà gà" cùng có mặt tại sự kiện văn hóa tầm quốc gia

Điểm đặc biệt của booth chính là việc Gunny PC, Gunny Mobi và Gunny Origin cùng xuất hiện trong không gian triển lãm lịch sử. Đây là lần hiếm hoi "ba anh em nhà gà" có mặt tại một sự kiện văn hóa tầm quốc gia, tạo ra trải nghiệm độc đáo cho các thế hệ game thủ khác nhau.

Nhiều Gunner lớn tuổi đã có cơ hội ôn lại kỷ niệm với phiên bản PC kinh điển, trong khi thế hệ trẻ khám phá sự tiến hóa của thương hiệu qua các platform hiện đại. Sự kết hợp này đã tạo ra những cuộc trò chuyện thú vị giữa các thành viên trong gia đình về cùng một thương hiệu game.

Các phần quà độc quyền như danh hiệu "A80 HÀO KHÍ", túi tote "YÊU NƯỚC" và loạt vật phẩm game giới hạn đã được trao tặng cho khách tham quan. Những món quà này không chỉ mang giá trị lưu niệm mà còn thể hiện tinh thần tự hào dân tộc gắn liền với sự kiện lịch sử.

Lần góp mặt tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" được tổ chức tại Nhà triển lãm Khối A, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình phát triển của Vũ Trụ Gunny. Từ những ngày đầu tại quán net với Gunny PC, đến thời đại smartphone với Gunny Mobi và Gunny Origin, thương hiệu đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ và giờ đây tiếp tục khẳng định vị thế trong bối cảnh văn hóa rộng lớn hơn. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các sự kiện hấp dẫn và hoạt động đặc biệt của Vũ Trụ Gunny, hãy theo dõi Fanpage Vũ Trụ Gunny và kênh Youtube chính thức để luôn cập nhật những trải nghiệm thú vị sắp tới nhé!