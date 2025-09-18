Quang Hải - Chu Thanh Huyền thấp thỏm ngoài cửa lớp ngày đầu bé Lido đi học

Gia đình nhỏ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và vợ Chu Thanh Huyền đã có một cột mốc đáng nhớ khi cùng nhau đưa con trai Lido đến trường trong ngày đi học đầu tiên.

Trong loạt hình được ghi lại, cậu bé Lido gây chú ý với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu. Cậu nhóc tỏ ra khá mạnh dạn, tự tin sải bước bên cạnh bố. Quang Hải diện trang phục đơn giản với áo thun đen, quần tối màu, tay xách balo có in tên con trai. Hình ảnh nam cầu thủ ân cần nắm tay con trai, vừa đi vừa dỗ dành, khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Trong khi đó, Chu Thanh Huyền – bà xã Quang Hải cũng có mặt tại trường để đồng hành cùng chồng con. Nàng WAG đứng ngoài cửa lớp hồi hộp dõi theo con trai. Khoảnh khắc cô nghiêng người nhìn vào lớp học với ánh mắt tràn hồi hộp như bao bà mẹ khác lần đầu con tới trường.

Chu Thanh Huyền đứng ngoài cửa ngắm con

Ở một bức hình khác, Quang Hải ngồi trầm ngâm ở khu vực dành cho phụ huynh, ánh mắt không rời khỏi lớp học của con. Dù trên sân cỏ từng đối mặt với hàng vạn khán giả, nhưng khi chứng kiến con trai lần đầu đến trường, anh lại bộc lộ sự lo lắng và bỡ ngỡ như bao ông bố bà mẹ khác.

Quang Hải ngồi ngoài thấp thỏm

Quang Hải đưa con đi học

Ngày đi học đầu tiên của Lido không chỉ là trải nghiệm mới mẻ với bé, mà còn là khoảnh khắc đánh dấu bước trưởng thành của vợ chồng Quang Hải – Chu Thanh Huyền trên hành trình làm cha mẹ. Từ những hình ảnh giản dị nhưng đầy cảm xúc, người hâm mộ có thể thấy rõ hạnh phúc viên mãn của gia đình nhỏ này



