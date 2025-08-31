Đội tuyển Việt Nam mất Quang Hải

Đợt tập trung tháng 9/2025 của đội tuyển Việt Nam bất ngờ gặp biến động lớn về nhân sự khi ba trụ cột Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long và Doãn Ngọc Tân cùng lúc rút lui vì chấn thương.

Quang Hải cùng Hai Long, Ngọc Tân vắng mặt ở tuyển Việt Nam

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), bộ ba kể trên đều gặp vấn đề sức khỏe sau vòng 3 V.League 2025–2026. Quang Hải và Hai Long dính chấn thương trong trận derby căng thẳng giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Còn trường hợp của Doãn Ngọc Tân nghiêm trọng hơn: anh bị gãy xương sườn, buộc phải phẫu thuật và chắc chắn phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Việc cả ba đồng loạt vắng mặt khiến kế hoạch nhân sự của đội tuyển bị ảnh hưởng đáng kể. Quang Hải vốn là nhạc trưởng không thể thay thế ở tuyến giữa, Hai Long từng được xem là phương án kế thừa tiềm năng, trong khi Ngọc Tân vừa được trao cơ hội khẳng định ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Điều khiến người hâm mộ chú ý là HLV Kim Sang-sik chỉ quyết định bổ sung một cầu thủ duy nhất: Phan Du Học (sinh năm 2001, khóa 4 Học viện HAGL JMG). Cầu thủ 24 tuổi này từng khoác áo U19 và U23 Việt Nam nhưng chưa một lần ra sân ở đội tuyển quốc gia. Du Học có lối chơi cần mẫn, khả năng điều tiết bóng và đánh chặn khá tốt, song chưa tạo được nhiều dấu ấn ở V.League.

Đáng chú ý, ở đợt tập trung lần này, HLV trưởng Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp làm việc cùng các tuyển thủ. Ông hiện toàn tâm dẫn dắt U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Thay thế chiến lược gia Hàn Quốc tại đội tuyển quốc gia sẽ là trợ lý Đinh Hồng Vinh, người chịu trách nhiệm tổ chức giáo án tập luyện và điều hành các buổi tập.

Tuyển Việt Nam sẽ chỉ tổ chức hai trận đấu tập nội bộ gặp Công an Hà Nội vào ngày 4/9 và CLB Nam Định vào ngày 7/9. Đây được xem là cơ hội để BHL kiểm tra lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ cũng như thử nghiệm đội hình.