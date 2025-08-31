Người phụ nữ 40 tuổi lột xác ngoạn mục nhờ tập luyện một môn quen thuộc

Anne Marie Chaker – phóng viên kỳ cựu của Wall Street Journal từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng nặng nề. Ở tuổi ngoài 40, chị phải đối diện với trầm cảm sau sinh, những đêm mất ngủ triền miên, hôn nhân tan vỡ và thói quen uống rượu để xoa dịu nỗi buồn. "Khi ấy, mình thật sự nghĩ cơ thể và tinh thần đã không còn cứu vãn được nữa", Anne Marie kể lại.

Bước ngoặt đến trong một lần tình cờ. Khi đi cùng đội hockey của con gái, chị ghé vào phòng gym khách sạn và bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang hăng say tập luyện với tạ nặng. Không phải sự mệt mỏi thường thấy, người này toát lên vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ và tràn đầy cuốn hút. Khoảnh khắc đó khiến Anne Marie quyết tâm thử một hướng đi mới là tập gym theo cách hoàn toàn khác trước.

Thay vì ép mình chạy bộ hàng giờ hay ăn kiêng khắt khe, chị bắt đầu nâng tạ. Những bài tập vốn xa lạ nay trở thành thói quen hằng ngày. Chỉ sau vài tháng, điều Anne Marie nhận lại không phải là thân hình thô kệch như chị từng lo sợ, mà là một vóc dáng gọn gàng, săn chắc và tràn đầy sức sống. "Khi cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình cũng tự tin hơn trong mọi khía cạnh cuộc sống", chị nói.

Anne Marie thay đổi vóc dáng nhờ gym

Cùng với thay đổi thói quen tập luyện, Anne Marie còn học cách ăn uống khoa học. Thay vì bỏ bữa hoặc ăn vội vàng đồ tiện lợi, chị tập trung vào việc ăn nhiều hơn nhưng đúng cách. Protein từ thịt, cá, trứng, các loại đậu được bổ sung đều đặn, kết hợp với rau xanh và tinh bột tốt. Chế độ ăn này không chỉ cung cấp năng lượng cho việc tập luyện mà còn giúp chị dễ dàng bỏ rượu.

"Khi cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ, mình thấy tinh thần cũng được chữa lành", Anne Marie chia sẻ.

Điều bất ngờ là lịch tập của chị không hề quá khắt khe. Trung bình chỉ khoảng một giờ mỗi ngày, vài buổi/tuần, tập trung vào những động tác tạ cơ bản nhưng duy trì đều đặn. Với Anne Marie, yếu tố quyết định không phải thời gian tập dài bao lâu, mà là sự kiên trì và chiến lược thông minh.

Giờ đây, ở tuổi 50, Anne Marie đã thay đổi hoàn toàn. Từ một phụ nữ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, chị trở thành hình mẫu khỏe khoắn, năng động. Chị còn ra mắt cuốn sách LIFT, kể lại hành trình vượt qua khủng hoảng nhờ gym, đồng thời lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: "Phụ nữ không cần thu nhỏ bản thân để vừa mắt ai cả. Hãy tập trung vào sức mạnh và đừng để ai nói rằng bạn phải nhỏ bé, yếu đuối."

Câu chuyện của Anne Marie nhanh chóng gây chú ý bởi nó chứng minh rằng, tuổi tác chưa bao giờ là rào cản để thay đổi. Ngay cả khi đã ngoài 40, chỉ cần dám thử và kiên trì, ai cũng có thể "làm mới" cuộc sống.

Với Anne Marie, gym không đơn thuần là rèn luyện vóc dáng. Đó là hành trình chữa lành, là cách chị học cách yêu thương bản thân, tìm lại sự tự tin và sức mạnh mà chị từng nghĩ đã đánh mất. Và bài học lớn nhất chị để lại chính là thay đổi không cần phép màu, mà bắt đầu từ những bước nhỏ kiên trì mỗi ngày.