Vợ Quang Hải "đổi mood" chóng mặt: Lên sân bóng là mẹ bỉm giản dị, "lên đồ" tiệc tùng lại sang chảnh hết nấc

Suốt 5 năm nay, cùng với sự nổi tiếng và phong độ ổn định của Quang Hải, vợ anh - nàng WAG Chu Thanh Huyền - cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Mỗi lần xuất hiện, cô nàng lại gây chú ý với phong cách thay đổi linh hoạt, khi thì mộc mạc, lúc lại sang chảnh hết cỡ.

Mới đây, khi xuất hiện trên khán đài SVĐ Hàng Đẫy để cổ vũ Quang Hải thi đấu, Chu Thanh Huyền chọn diện áo đấu của Quang Hải, đồng bộ với trang phục của con trai nhỏ Lido (tên thật là Nguyễn Quang Minh). Cô nàng buộc tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, tập trung chăm sóc bé con giữa trận đấu căng thẳng. Hình ảnh giản dị, gần gũi này khiến nhiều người khen ngợi: "Đúng chuẩn mẹ bỉm đảm đang, thân thiện".

Chu Thanh Huyền giản dị đưa con ra sân cổ vũ Quang Hải

Thế nhưng chỉ ít ngày sau, khi tham gia buổi gặp gỡ bạn bè mừng sinh nhật tuổi 25, Chu Thanh Huyền lại khiến dân tình bất ngờ với diện mạo hoàn toàn khác. Bà xã Quang Hải diện váy ngắn khoe đôi chân thon, kết hợp cùng túi xách và phụ kiện hàng hiệu. Thần thái tự tin, rạng rỡ giúp vợ Quang Hải chiếm trọn spotlight trong khung hình chụp cùng hội chị em.

Từ giản dị đời thường đến quý cô sang chảnh, Chu Thanh Huyền cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong phong cách. Cũng chính vì thế mà mỗi lần xuất hiện, cô đều trở thành tâm điểm chú ý của netizen.

Chu Thanh Huyền khi "lên đồ" tụ tập cùng hội chị em lại sang chảnh hết nấc

Vợ chồng Quang Hải tình tứ bên nhau

Quang Hải âu yếm vợ chúc mừng nàng sinh nhật tuổi 25

Sinh nhật tràn ngập hoa và quà của bà xã Quang Hải



