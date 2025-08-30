Tin vui từ Đoàn Văn Hậu

Sau quãng thời gian dài tưởng chừng phải rời xa sân cỏ vô thời hạn, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa mang đến tin vui cho người hâm mộ khi CLB Công an Hà Nội chính thức xác nhận anh đang trên đà hồi phục và sẽ sớm tái xuất. Đây không chỉ là sự kiện đáng mừng với riêng Văn Hậu, mà còn thắp lại hy vọng cho người hâm mộ yêu mến Văn Hậu.

Theo thông tin từ fanpage chính thức của CLB Công an Hà Nội, Văn Hậu đã có những bước tiến khả quan trong quá trình điều trị chấn thương viêm điểm bám gân gót chân – căn bệnh dai dẳng đã khiến anh phải nghỉ thi đấu kể từ tháng 9/2023, sau trận cuối cùng tại V.League ngày 27/8/2023. Trong suốt hơn 2 năm qua, người hâm mộ chỉ có thể theo dõi những cập nhật ít ỏi về anh trên mạng xã hội, thay vì nhìn thấy số 5 quen thuộc tung hoành ở hành lang cánh trái.

CLB CAHN thông báo Văn Hậu sắp trở lại

Hình ảnh mới nhất của Văn Hậu trên sân cỏ

Văn Hậu nỗ lực tập luyện

Hành trình hồi phục của Văn Hậu thực sự đầy gian nan. Thời điểm mới chấn thương, anh đã bay sang Singapore để thăm khám. Các bác sĩ kết luận hậu vệ sinh năm 1999 không cần phẫu thuật, nhưng quá trình phục hồi phải được theo dõi nghiêm ngặt. Tưởng rằng sẽ sớm quay lại, nhưng chấn thương kéo dài khiến anh tiếp tục phải sang Hàn Quốc điều trị vào cuối năm 2024. Trong khi đồng đội miệt mài thi đấu, Văn Hậu chỉ có thể làm bạn với phòng tập gym, thực hiện những bài tập phục hồi đơn điệu nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn tột cùng.

Dẫu vậy, vẫn duy trì lối sống tích cực, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc tập luyện để gửi tín hiệu lạc quan tới người hâm mộ. Hình ảnh hậu vệ 25 tuổi kiên trì gò lưng tập tạ, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười vẫn nở trên môi đã trở thành động lực truyền cảm hứng.

Doãn Hải My là người chụp ảnh cho chồng trong quá trình tự tập ở sân

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, sự trở lại của Văn Hậu còn có giá trị tinh thần rất lớn. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu dài hạn, hàng thủ vốn được coi là điểm yếu sẽ thêm phần vững chắc nếu có sự góp mặt của "lá chắn thép" sinh năm 1999. Người hâm mộ cũng mong chờ những bước chạy mạnh mẽ, những pha tắc bóng quyết đoán và cú ra chân chuẩn xác vốn làm nên thương hiệu Văn Hậu suốt nhiều năm qua.

Ở ngoài sân cỏ, Văn Hậu cũng đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Doãn Hải My. Cặp đôi chuẩn bị dọn về căn nhà mới 4 tầng tại Hà Nội, một dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng tổ ấm của cả hai. Chính hậu phương vững chắc này đã tiếp thêm động lực để Văn Hậu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Người hâm mộ không ít lần bắt gặp Hải My đồng hành cùng chồng trong những chuyến đi khám, động viên anh bằng sự quan tâm giản dị nhưng đầy yêu thương.

Có thể nói, sau hơn 2 năm đầy thử thách, ngày Văn Hậu trở lại sân cỏ đang thật sự đến gần. Sự kiên cường, bản lĩnh cùng tình yêu bóng đá cháy bỏng đã giúp anh chiến thắng nghịch cảnh.