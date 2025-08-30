Điều ít biết về cuộc sống của 4 "cậu ấm, cô chiêu" cháu bầu Hiển, con gái Đỗ Mỹ Linh liệu có khác biệt?

Gia đình bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T) vốn luôn được chú ý bởi khối tài sản khổng lồ, đời sống xa hoa nhưng khá kín tiếng. Thế nhưng, ít ai biết rằng "dàn" cháu nội của bầu Hiển cũng có cuộc sống đặc biệt chẳng kém cạnh bố mẹ.

Gia đình bốn thế hệ nhà bầu Hiển cùng chung sống dưới một mái nhà

Bầu Hiển có hai người con trai: Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang. Trong đó, cậu cả Đỗ Quang Vinh đang là ông bố đơn thân của 3 nhóc tỳ kháu khỉnh. Dù chưa từng công khai danh tính mẹ của các con, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp, cho thấy sự tận tâm và tình cảm dành trọn vẹn cho các bé.

Trong khi đó, cậu út Đỗ Vinh Quang lại gây chú ý với cuộc hôn nhân cùng Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh. Cặp đôi hiện đã chào đón một tiểu công chúa nhỏ tên Tuệ An (biệt danh Titi). Đây cũng là quý nữ đầu tiên của Chủ tịch Hà Nội FC và bà xã hoa hậu, được kỳ vọng sẽ lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của tất cả thành viên.

Mỗi nhóc tỳ một bảo mẫu riêng

Điều đặc biệt, ít người biết rằng cả 4 nhóc tỳ nhà bầu Hiển đều có một bảo mẫu riêng theo sát từ những ngày đầu đời. Ngoài sự chăm sóc của bố mẹ và ông bà, các bé còn được nuôi dạy trong môi trường kỷ luật, chuẩn mực, hướng đến sự phát triển toàn diện. Có thể nói, không chỉ thừa hưởng điều kiện vật chất đầy đủ, "cậu ấm, cô chiêu" nhà bầu Hiển còn được chăm lo chu đáo từ nền tảng giáo dục.

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh đưa mẹ và hai nhóc tỳ song sinh đi du lịch

Hình ảnh sang chảnh nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên

Trên trang cá nhân của Đỗ Quang Vinh hay Đỗ Mỹ Linh, người hâm mộ đôi khi bắt gặp hình ảnh những nhóc tỳ diện váy áo hàng hiệu, xuất hiện trong không gian sang trọng. Thế nhưng, điều khiến dân mạng yêu thích là cả 4 bé vẫn giữ được nét hồn nhiên đúng lứa tuổi: đọc sách, vẽ tranh, chơi đồ chơi, tận hưởng tuổi thơ giản dị. Trong những ngày tháng 8 lịch sử cả nước mừng kỉ niệm 80 năm Quốc khánh, ba nhóc tỳ Gấu - Thỏ và Tuệ An đều được gia đình cho gia nhập "khối yêu nước" với những bộ cánh đầy tình yêu nước.

Đặc biệt, bé Tuệ An thường được mẹ chọn cho phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, toát lên vẻ "công chúa nhỏ" chuẩn ái nữ nhà hoa hậu. Trong khi đó, 3 nhóc tỳ của "bố đơn thân nghìn tỳ" Đỗ Quang Vinh lại gây chú ý bởi ngoại hình kháu khỉnh, nhiều khoảnh khắc được khen là giống bố như "bản sao".

Ba nhóc tỳ - cháu nội bầu Hiển - vô cùng thân thiết với nhau, mỗi bé có một bảo mẫu theo kèm rất chặt khi ra ngoài

Quý nữ của Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch Hà Nội FC - có gì khác biệt?

Sự xuất hiện của Tuệ An - ái nữ đầu lòng của Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Quang Vinh và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn khiến công chúng tò mò: liệu cô bé có được nuôi dạy khác biệt so với 3 anh chị họ thiếu vắng người mẹ bên cạnh? Thực tế, nhìn cách gia đình bầu Hiển chung tay chăm sóc cho cả 4 bé, cách Đỗ Mỹ Linh được cặp song sinh con của anh chồng gọi là "mẹ Linh", dễ nhận thấy rằng dù là trai hay gái, tất cả "cậu ấm, cô chiêu" cháy bầu Hiển đều được nâng niu hết mực, trở thành những "báu vật" thực sự trong một trong những gia đình quyền lực bậc nhất làng bóng đá và giải trí Việt hiện nay.