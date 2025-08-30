Ngắm dàn VĐV hot nhất Việt Nam Duy Mạnh, Quả bóng vàng Ngọc Châm tại Tổng duyệt Đại lễ 2/9

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trên đường Quán Thành - nơi tập kết của khối văn hoá thể thao tưng bừng từ 2h sáng. Dàn vận động viên, nghệ sĩ, người hoạt động văn hoá, thể thao đổ về háo hức hướng để ngày lễ lớn của đất nước. Sau ngày Tổng duyệt Đại 2/9, dàn vận động viên, huấn luyện viên của thể thao Việt Nam vui vẻ "xả ảnh" giao lưu với các nghệ sĩ trong khối.

Duy Mạnh, Ngọc Châm cùng dàn sao phim mưa đỏ

Duy Mạnh cùng hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Anh Tú, diễn viên Khả Ngân

Ngọc Châm, cựu VĐV Phạm Phước Hưng, Duy Mạnh HLV Thu Hà (từ trái qua)

Hai vận động viên tiêu biểu của bóng đá Việt Nam là cầu thủ Duy Mạnh và cựu cầu thủ từng giành Quả bóng vàng Đỗ Ngọc Châm. Nhóm các vận động viên đỉnh cao có thể kể đến HLV Trương Minh Sang - HLV TDDC, HLV Thu Hà - HLV thể dục nghệ thuật, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kiếm thủ Vũ Thành An...

Nói về cảm xúc khi tham dự buổi tổng duyệt A80, cầu thủ sinh năm 1996 hào hứng: "Mạnh cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi là một trong những người rất may mắn được đồng hành cùng các anh chị nghệ sĩ biểu diễn tại buổi kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - một đại lễ rất lớn của dân tộc Việt Nam. Là một trong những người đại diện cho lĩnh vực thể thao được tham gia văn nghệ lần này".







