Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh bỗng bị toxic khắp MXH, khoá bình luận gấp, chia sẻ buồn bã

Trưa 30/8, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh gây chú ý trên MXH khi đăng tải story đầy tâm trạng: "Mình xin phép khoá bình luận vì quá nhiều bình luận tiêu cực và sai lệch hướng về mình ạ. Tình cảm cho các chú hay hỗ trợ bà con xuất phát từ tấm lòng, không có nhu cầu vụ lợi bản thân. Không muốn sự việc đẩy đi quá xa. Mục đích hướng về sự kiện lớn với 1 trái tim nhỏ bé mong muốn mang lại niềm vui cho bà con. Mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng chia sẻ tấm lòng này đến hết 2/9. Cảm ơn nhiều".

Quỳnh Anh với tâm sự trĩu nặng khi bị cộng đồng mạng toxic

Theo đó, Quỳnh Anh đã khoá bình luận bên dưới bài viết khi cô cùng Duy Mạnh đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ đang chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành mừng đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Hình ảnh được chụp vào sáng sớm 29/8, sau một ngày đã nhận được hơn 30 nghìn lượt yêu thích và gần 300 bình luận.

Tuy nhiên, phần lớn bình luận trong lại chỉ trích vấn đề thời trang của Quỳnh Anh và cho rằng cô nàng chỉ đang làm "content" chứ không thể nào có gu thời trang khác lạ đến vậy. Số bình luận tiêu cực ngày càng nhiều và mang sắc thái body-shaming cũng như mỉa mai nặng nề phong cách của bà xã Duy Mạnh. Để tránh sự việc đi xa, Quỳnh Anh đã chọn khoá bình luận và khẳng định bản thân không vụ lợi cá nhân.

Quỳnh Anh giới hạn bình luận ở bài đăng đi thăm và tặng quà các chiến sĩ, lý do bởi cô nhận về quá nhiều bình luận tiêu cực mang tính công kích cá nhân

Câu chuyện của bà xã Duy Mạnh đang khiến cộng đồng mạng chú ý. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng hành động của Quỳnh Anh là xuất phát từ sự thiện nguyện, không đáng bị soi xét quá đà. Một tài khoản bình luận: "Làm việc tốt mà cũng bị nói thì thật sự tội cho chị. Cứ vững tinh thần nhé". Tuy nhiên, vẫn có ý kiến trái chiều, cho rằng Quỳnh Anh nên chú ý nhiều hơn đến thời trang xuất hiện trước công chúng.

Dù vấp phải nhiều tranh luận, phần đông ý kiến vẫn bênh vực và động viên Quỳnh Anh, nhấn mạnh rằng điều quan trọng là giá trị tích cực mà hành động tử tế mang lại cho cộng đồng trong dịp lễ trọng đại này.

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh phát bánh mì cho bà con đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành hướng tới đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9

Quỳnh Anh ôm thùng kem, bánh chạy khắp con phố phát cho bà con, tạo nên hình ảnh đẹp

Trước đó, Quỳnh Anh cùng chị gái Huyền Mi và gia đình đã có nhiều hoạt động chia sẻ ý nghĩa trong dịp đại lễ A80. Gia đình cô mở một tạp hoá 0 đồng ở căn nhà 6 tầng mặt phố Nguyễn Thái Học, tổ chức phát kem, bánh mì, nước uống, báo... miễn phí cho bà con đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80. Khi trời đổ mưa. gia đình cũng dựng ô để giúp bà con trú mưa. Những hành động thiện nguyện từ tâm ấy đã ghi điểm trong lòng người dân và cộng đồng mạng.