Cộng đồng runner “sốt xình xịch” với Marathon AI: Kiến tạo hành trình bứt phá chỉ từ… một bức ảnh

Những ngày cuối tháng 9, mạng xã hội "dậy sóng" khi hàng nghìn runner (người chạy bộ) rầm rộ chia sẻ video "cực chất" tái hiện hành trình bứt phá giới hạn của họ. Từ những vận động viên nổi tiếng như Phạm Tiến Sản, Bùi Thu Hà cho tới những "chân chạy" mới, ai cũng có cho riêng mình một video truyền cảm hứng, mang đậm màu sắc cá nhân như thể được quay dựng chuyên nghiệp.

Rất nhanh chóng, các cư dân mạng đã phát hiện dù các video có nội dung khác nhau song tất cả đều do… AI tạo ra. Nhưng điều còn gây bất ngờ hơn, các chính chủ tiết lộ họ tạo ra video chỉ từ… một bức ảnh.

Theo đó, đằng sau loạt video lan tỏa mạnh mẽ ấy là hoạt động số độc đáo: "Tạo video A.I - Trở thành đại sứ Techcombank Marathon 2025" do Techcombank, ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam và là nhà tài trợ chiến lược của giải chạy, giới thiệu ngay trước thềm Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025.

AI Marathon - điểm nhấn mới ở giải chạy Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Trong nhiều năm qua, Techcombank đã khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng khi liên tục ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Lần này, Techcombank tiếp tục đưa tinh thần đổi mới ấy ra ngoài lĩnh vực tài chính, hòa vào nhịp sống thể thao cộng đồng. "Tạo video A.I - Trở thành đại sứ Techcombank Marathon 2025" đánh dấu bước đi đột phá: lần đầu tiên, công nghệ AI được áp dụng để nâng cao trải nghiệm tại một giải chạy marathon quy mô quốc tế.

Với hệ thống A.I đa mô hình, người tham gia chỉ cần tải lên một bức ảnh cá nhân để tạo nên một video cá nhân hóa hành trình luyện tập – một "thước phim" tái hiện câu chuyện chạy bộ mang đậm dấu ấn riêng. Điều đặc biệt là dù khởi đầu từ cùng một "khuôn" mẫu, video của mỗi runner lại trở nên độc nhất vô nhị, nhờ khả năng khắc họa chân thực các trạng thái cảm xúc khác nhau: sự lười biếng, nỗi sợ thất bại, cảm giác mệt mỏi hay hoài nghi chính bản thân. Và trên hết, là khoảnh khắc bứt phá, vượt lên chính mình để chạm tới vạch đích.

Nhờ đó, hành trình chạy vốn đầy mồ hôi, thử thách và cảm xúc cá nhân đã được kể lại bằng một ngôn ngữ công nghệ sống động, gần gũi và đầy cảm hứng. Không còn là những đoạn clip chung chung, mỗi video thực sự là một câu chuyện độc nhất – nơi tinh thần "vượt giới hạn" của runner được tôn vinh.

Để tham gia trải nghiệm đặc biệt này, runner chỉ cần truy cập vào https://techcombankmarathon2025.com/, đăng tải một bức ảnh yêu thích và làm theo hướng dẫn. Chỉ sau ít phút, hệ thống AI sẽ tạo ra video cá nhân hóa với sự xuất hiện của chính bạn trong hành trình chạy bộ đầy cảm xúc. Khi chia sẻ video trên mạng xã hội cùng câu chuyện vượt giới hạn của bản thân và kêu gọi bạn bè người thân tham gia, người chơi sẽ có cơ hội trở thành đại sứ truyền cảm hứng Techcombank Marathon 2025.

Lan tỏa tinh thần cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm số, Marathon AI còn khuyến khích tất cả mọi người cùng lan tỏa video cá nhân của mình như một "thông điệp sống khỏe". Mỗi clip vừa là lời cổ vũ tinh thần thể thao, vừa là minh chứng cho một lối sống năng động, tích cực.

Hoạt động này nhanh chóng tạo nên một làn sóng kết nối rộng khắp, nơi từng cá nhân đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng runner. Bằng cách lan tỏa câu chuyện riêng, mỗi người tham gia đồng thời góp phần khẳng định tinh thần chung: "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội".

Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025 - Tiếp tục hành trình bứt phá giới hạn

Trở lại sau 3 mùa giải thành công rực rỡ, Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 tiếp tục khẳng định vị thế là giải chạy biểu trưng của Thủ đô. Với hơn 13 nghìn vận động viên đăng ký tham gia, giải chạy năm nay vẫn giữ vững tinh thần: truyền cảm hứng sống khỏe, nuôi dưỡng khát vọng vượt trội.

Thông điệp quen thuộc "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội" một lần nữa vang lên, trở thành sợi dây gắn kết runner ở mọi độ tuổi, từ vận động viên chuyên nghiệp cho đến những người yêu thích vận động đơn thuần.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải bùng nổ, nơi mỗi vận động viên đều có thể trở thành đại sứ của lối sống tích cực, sống khỏe mạnh và sống kết nối với cộng đồng.

Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 đang đến rất gần. Khi tiếng còi xuất phát vang lên vào ngày 10/5, mỗi runner sẽ không chỉ bước vào một cuộc đua, mà còn bắt đầu hành trình bứt phá giới hạn của chính mình. Hãy lên dây cót và sẵn sàng cho từng bước chạy để viết nên câu chuyện chinh phục đầy cảm hứng.

Đừng quên tham gia "Tạo video A.I - Trở thành đại sứ Techcombank Marathon 2025" ngay trên https://techcombankmarathon2025.com/ để có màn khởi động đầy hứng khởi ngay từ bây giờ cũng có cơ hội nhận quà từ Techcombank nhé!