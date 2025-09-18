Bạn bè tiết lộ lý do rùng rợn khiến Taylor Swift phải trốn sau màn chống đạn khi ra SVĐ cổ vũ chồng sắp cưới

Không còn cảnh vui vẻ uống ly rượu vang đỏ cùng hội bạn thân ở khán đài VIP, Taylor Swift mới đây xuất hiện tại sân vận động Arrowhead trong trạng thái cực kỳ kín đáo. Nữ ca sĩ 35 tuổi được hộ tống bằng tấm chắn chống đạn khổng lồ, an ninh thắt chặt đến mức ngay cả cầu thủ của Kansas City Chiefs cũng được báo trước.

Một đoạn video ghi lại cảnh vệ sĩ nhanh chóng dựng màn chắn chống đạn cao hơn 2m1 để Swift lặng lẽ bước vào, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh thường thấy của cô nàng luôn rạng rỡ cổ vũ bạn trai - nay là chồng sắp cưới - ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Sự biến mất khỏi ống kính lập tức khiến netizen "bùng nổ" với loạt đồn đoán, thậm chí có người nghi Swift đang giấu bụng bầu.

Taylor Swift đến cổ vũ vị hôn phu Travis Kelce ở SVĐ như mọi khi nhưng...

Nữ ca sĩ phải trốn sau màn chắn chống đạn cao hơn 2m1 khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao

Taylor Swift không thể cổ vũ thoải mái ở khán đài VIP như những lần trước, nguyên nhân bởi cô liên tục nhận nhiều thư đe doạ, đặc biệt là sau vụ ám sát Charlie Kirk tuần trước

Thực tế, Taylor Swift và Travis Kelce vừa chính thức đính hôn, đánh dấu giai đoạn ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Trước đây, Swift gần như "chuyên trị" khán đài của Chiefs, thoải mái xuất hiện cùng hội bạn thân và mẹ chồng tương lai Donna Kelce. Những khoảnh khắc cô cười nói, nâng ly cổ vũ bạn trai từng nhiều lần trở thành tâm điểm, thậm chí có lúc còn lấn át cả trận đấu. Nhưng lần này, hình ảnh quen thuộc ấy biến mất hoàn toàn. Sự đối lập quá rõ rệt càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những mối đe dọa đang bủa vây nữ ca sĩ.

Theo tờ Mail Online, bạn bè của Taylor Swift tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến nữ ca sĩ phải vô cùng cẩn trọng khi xuất hiện ở nơi công cộng đến từ vụ ám sát Charlie Kirk chỉ vài ngày trước đó. Swift vốn là gương mặt công khai quá nổi tiếng, nhiều lần đối mặt với làn sóng công kích từ các nhóm cực đoan. Cô cũng từng trở thành mục tiêu của âm mưu khủng bố tại Vienna và liên tục bị stalker đe doạ.

"Charlie bị giết, cộng thêm tình trạng stalker bủa vây, nên Taylor không dám lơ là. Chỉ một nhóm cực nhỏ mới biết lịch trình của cô ấy", một nguồn tin chia sẻ.

Taylor Swift phải vô cùng cảnh giác, nâng cao các biện pháp an ninh để bảo vệ bản thân và gia đình

Bản thân Taylor Swift từng thú nhận cô luôn mang theo băng y tế quân sự "dành cho vết thương do dao hoặc đạn". Cha của cô - ông Scott Swift - thậm chí còn mua hẳn xe bọc thép để bảo vệ con gái sau khi cô lên tiếng ủng hộ một chính trị gia.

Trong bối cảnh chính trị Mỹ căng thẳng và mỗi động thái đều bị soi xét, bạn bè của Taylor Swift cho biết cô "chỉ muốn được an toàn".

"Taylor luôn có đội an ninh bên cạnh, nhưng giờ cô ấy càng không thể lơ là. Tấm chắn chống đạn chỉ là một trong những biện pháp bổ sung, vì thế giới bây giờ thật sự hỗn loạn," một người thân cận khẳng định.

Theo Mail Online.