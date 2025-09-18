Khánh Thi tiết lộ hậu trường sau tấm HCĐ thế giới lịch sử của Phan Hiển và Đặng Thu Hương trên đất Mỹ

Cặp vận động viên Phan Hiển – Đặng Thu Hương vừa gây tiếng vang khi mang về tấm huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Mỹ. Đây là một trong những thành tích nổi bật nhất của khiêu vũ thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ngay sau giải đấu, HLV Khánh Thi – người trực tiếp huấn luyện cặp đôi đã có những chia sẻ xúc động. Theo Khánh Thi, thành công lần này không chỉ là nỗ lực của hai VĐV mà còn là "chiến thắng chung của cả một tập thể đã đồng hành suốt hơn một năm qua".

Khánh Thi gửi lời cảm ơn đến Cục Thể dục Thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP.HCM, Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Ban lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, cùng nhiều cá nhân đã hỗ trợ, tạo điều kiện để Phan Hiển – Thu Hương có thể tham dự giải đấu.

Khánh Thi đồng hành cùng Phan Hiển và Thu Hương

Quyết định thử sức ở nội dung mới

Khánh Thi cho biết ngay từ đầu, cô cùng HLV Valeri Ivanov đã bàn bạc để Phan Hiển – Thu Hương thi đấu ở Showdance Latin, một nội dung không phải sở trường. "Tôi biết đây là lựa chọn khó khăn, nhưng nếu chỉ an toàn với những nội dung quen thuộc, các bạn sẽ không bao giờ bứt phá", nữ HLV cho biết.

Trong quá trình tập luyện, cả hai VĐV nhiều lần kiệt sức, thậm chí gặp chấn thương. Họ phải sang Pháp nhiều đợt, mỗi đợt hơn 10 ngày, để tập huấn cùng HLV Frederic Mosa. Theo Khánh Thi, chính Frederic và vợ ông – Sandra Mosa đã truyền cảm hứng, giúp 2 VĐV tự tin bước ra đấu trường quốc tế.

Bài thi lấy cảm hứng từ hình tượng bộ đội và y tá thời chiến

Bài thi giành HCĐ được xây dựng với ý tưởng về tình yêu của anh bộ đội và nữ y tá trong thời chiến – một mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi, chia xa vì lý tưởng giành độc lập. Khánh Thi cho biết chị và HLV Frederic đã mất hàng tháng để chọn nhạc, biên đạo, chỉnh sửa từng động tác trong thời lượng 3 phút 30 giây, vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vừa chạm đến cảm xúc khán giả.

Phần trình diễn còn kết hợp hiệu ứng, tạo thêm ấn tượng mạnh.

"Khán giả tại Mỹ đã cổ vũ và vỗ tay không ngớt từ đầu đến cuối bài thi, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất", Khánh Thi chia sẻ.

Theo Khánh Thi, vận động viên Việt Nam phải đối mặt với nhiều bất lợi so với các quốc gia khác vì vóc dáng nhỏ, thiếu nguồn lực tài chính, không có ê-kíp đông đảo đi kèm. Trong khi đó, VĐV quốc tế thường nhận được sự đãi ngộ lớn.

"Chính vì vậy, tấm huy chương đồng tại Mỹ lần này càng thêm giá trị. Nó chứng minh rằng chỉ cần có quyết tâm và khát khao, VĐV Việt Nam vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với thế giới", Khánh Thi khẳng định.

Phan Hiển - Thu Hương giành HCĐ

Trong hành trình vừa qua, Khánh Thi không chỉ là HLV mà còn đảm nhận vai trò hậu phương lo ăn uống, sắp xếp lịch tập, động viên tinh thần cho Phan Hiển và Thu Hương. Với cô , kết quả lần này "không phải đích đến mà là cột mốc quan trọng trên con đường dài phía trước".

"Điều tôi trân trọng nhất là niềm tin cho thế hệ kế cận có thể đi theo con đường chuyên nghiệp. Tiền bạc hay mức thưởng chưa bao giờ là yếu tố quyết định, mà quan trọng là chúng ta đã làm gì để xứng đáng với niềm tự hào thể thao dân tộc trên đấu trường quốc tế", Khánh Thi nói.