ASI 2025: Làng Esports Liên Minh Huyền Thoại sắp bùng nổ với Cup C2

Đối với bất kỳ đội tuyển Esports chuyên nghiệp nào, việc chỉ cách cánh cửa Chung Kết Thế Giới một bước chân luôn là nỗi nuối tiếc lớn nhất. Mọi nỗ lực của cả một mùa giải dường như đổ sông đổ bể, và họ phải ngậm ngùi chờ đợi cơ hội vào năm sau. Thế nhưng, năm 2025 sẽ hoàn toàn khác. Lần đầu tiên trong lịch sử, một giải đấu quốc tế mới đã được khai sinh để trở thành "ánh sáng cuối đường hầm" cho những giấc mơ dang dở đó.

Asia Invitational (ASI) 2025 không chỉ là một sân chơi danh giá mà còn được xem là "cơ hội thứ hai" cho các đội tuyển hàng đầu châu Á lỡ hẹn với giải đấu lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, giải đấu có sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam là GAM Esports và Vikings Esports.

ASI 2025 là giải đấu được xem như "cúp C2" của LMHT

ASI 2025 là gì? Sân chơi của những kẻ "lỡ hẹn"

Asia Invitational là giải đấu quốc tế mới nhất do Riot Games khởi xướng, dành riêng cho các đội tuyển thuộc ba khu vực hùng mạnh nhất châu Á là LCK (Hàn Quốc), LPL (Trung Quốc) và LCP (Châu Á - Thái Bình Dương) nhưng không đủ điều kiện tham dự CKTG.

Với khẩu hiệu "Fight One More" (Chiến Đấu Thêm Một Lần Nữa), ASI 2025 được sinh ra để mang đến một cơ hội vàng cho các đội tuyển tầm trung có thêm sân chơi cọ xát đỉnh cao, đồng thời là chiếc "phao cứu sinh" trong trường hợp những đội tuyển có lượng fan khổng lồ như T1, Bilibili Gaming hay đại diện Việt Nam là GAM Esports không thể giành vé tới CKTG.

Trong mùa giải đầu tiên, ASI 2025 được phối hợp tổ chức bởi ba nền tảng livestream lớn nhất Trung Quốc là Huya, Douyu và Bilibili, hứa hẹn một sự kiện được đầu tư hoành tráng và chuyên nghiệp.

Nếu T1 không dành được suất đến với CKTG 2025 thì khả năng Faker và các đồng đội chơi ở ASI 2025 là rất lớn

Thời gian, địa điểm và thể thức thi đấu

Thời gian tổ chức: Giải đấu sẽ diễn ra trong một tuần, từ ngày 06/10 đến 12/10/2025.

Địa điểm tổ chức: Toàn bộ giải đấu dự kiến được tổ chức theo hình thức Online.

Thể thức thi đấu được thiết kế để đảm bảo tính cạnh tranh và kịch tính cao nhất:

Vòng Bảng:

8 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, tất cả các trận đều là Bo3. Top 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ tiến vào Vòng Knockout.

Vòng Knockout:

Áp dụng thể thức nhánh thắng - thua, cho phép các đội có cơ hội sửa sai. Các trận đấu là Bo3, riêng trận Chung kết tổng sẽ là một trận Bo5 nảy lửa.

Dàn "anh hào" hội tụ và sự góp mặt của đại diện Việt Nam

ASI 2025 sẽ quy tụ 8 đội tuyển LMHT hàng đầu từ ba khu vực, với suất tham dự được phân bổ như sau:

LCK (Hàn Quốc): 3 đội (xếp hạng 5-7 chung cuộc). LPL (Trung Quốc): 3 đội (xếp hạng 5-7 chung cuộc). LCP (Châu Á - Thái Bình Dương): 2 đội (xếp hạng 4-5 chung cuộc).

GAM Esports và Vikings Esports chính là 2 đại diện Việt Nam góp mặt tại ASI 2025

Tính đến thời điểm hiện tại, một số cái tên đã được xác định bao gồm: BNK FearX, Nongshim RedForce và đặc biệt là hai đại diện của Việt Nam: GAM Esports và Vikings Esports. Việc khu vực LCP có ít hơn một suất so với LCK và LPL là điều dễ hiểu, bởi đây là hai giải đấu có tính cạnh tranh khắc nghiệt nhất thế giới.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Với sự tài trợ từ các nền tảng livestream hàng đầu Trung Quốc, ASI 2025 sở hữu một quỹ giải thưởng vô cùng giá trị. Tổng giải thưởng của giải đấu là 1,5 triệu Nhân Dân Tệ, tương đương khoảng 5,5 tỷ VNĐ, một con số không hề nhỏ cho một giải đấu "cơ hội thứ hai". Tuy nhiên, điều đáng giá hơn chính là việc được thi đấu cùng những đội tuyển ở các khu vực lớn như LCK, LPL và thu hút được một lượng khán giả đông đảo trên toàn cầu.