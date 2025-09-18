Võ sĩ Việt hạ gục nhà vô địch Ireland tại LION Championship 26

Sự kiện đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng võ thuật khi thu hút hàng nghìn khán giả và dàn sao Việt đình đám như Diệp Lâm Anh, Trương Thế Vinh, Hoa hậu Ngọc Châu, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp chuyển giới Đan Tiên, ca sĩ – diễn viên Tùng Min… Tất cả đã cùng hòa mình trong một đêm cuồng nhiệt với 7 trận đấu mãn nhãn và đầy kịch tính.

Nhà tài trợ vàng của giải đấu MMA cùng dàn khách mời sự kiện của VantageXP (Nguồn: Vantage XP)

Đặc biệt, LION Championship 2025 còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi Vantage chính thức trở thành nhà tài trợ lớn của giải MMA hàng đầu Việt Nam. VantageXP là một chương trình độc quyền dành cho hội viên của Vantage. Được tạo ra cho các khách hàng cao cấp nhất của Vantage, VantageXP mang đến những trải nghiệm "độc nhất vô nhị", cơ hội tiếp cận trực tiếp với những sự kiện đặc biệt, và một cộng đồng đẳng cấp, đầy uy tín.

Tâm điểm của đêm thi đấu là màn so găng giữa Trương Cao Minh Phát – nhà vô địch WBC Muay Thái thế giới và Aaron Clarke - nhà vô địch Kickboxing Ireland, ở hạng cân 61kg thể thức MMA Striking. Đây cũng là trận ra mắt của Minh Phát tại LION Championship, khiến bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Trước trận, Clarke đầy tự tin tuyên bố: "Minh Phát có thể 1 võ sĩ giỏi nhưng anh ấy chẳng thể ngăn cản được tôi. Tôi đến đây với tư cách của một tân binh, tôi sẽ chiến đấu hết mình để cậu ấy không còn cơ hội nào…. Tôi đến đây là để chiến thắng".

Trong khi đó, Minh Phát điềm tĩnh đáp: "Đối thủ rất mạnh và tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng."

Khi tiếng cồng vang lên, Minh Phát nhập cuộc thận trọng rồi nhanh chóng áp đặt thế trận bằng những cú đá cao sở trường. Anh chủ động giữ khoảng cách, hạn chế đòn tay mạnh mẽ của Clarke.

Ở chiều ngược lại, dù rất nỗ lực tấn công và tạo áp lực, nhưng Aaron Clarke liên tiếp dính những pha phản đòn từ võ sĩ Việt Nam. Sự chính xác vượt trội dần được Minh Phát tạo ra trong hai hiệp đấu cuối, khiến máu bắt đầu chảy từ mũi của Clarke.

Những pha đá tầm xa và khả năng kiểm soát khoảng cách tốt giúp Minh Phát ghi điểm trước khi giành chiến thắng thuyết phục bằng tính điểm đồng thuận sau ba hiệp. Màn trình diễn này không chỉ khẳng định đẳng cấp của Minh Phát mà còn đem lại niềm tự hào cho người hâm mộ võ thuật Việt Nam khi anh vượt qua một đối thủ quốc tế giàu kinh nghiệm.

Kết Thúc trận so tài kịch tính với chiến thắng thuyết phục của võ sĩ Minh Phát ( Nguồn: Vantage XP)

Không chỉ có trận đấu tâm điểm, LC26 còn chứng kiến hàng loạt khoảnh khắc bùng nổ.

Trước đó, trong hai trận đấu mở màn, Nguyễn Tiến Phát đánh bại Đỗ Nguyễn Minh Quyền bằng chiến thuật hợp lý; đại diện Campuchia Von Kimcheng hạ gục Phan Vũ Bảo bằng những đòn chân, gối hiểm hóc.

Sự góp mặt của dàn KOLs nổi tiếng trong giải đấu MMA được tổ chức ngày 13/09 tại nhà thi đấu Tây Hồ ( Nguồn : VantageXP)

Võ Minh Nghĩa tạo cú knockout mở màn khi hạ Tha Vanthorn bằng đòn tay sấm sét. Nguyễn Trung Hải thắng ấn tượng ở thể thức MMA Pro, sau đó thách thức Nguyễn Ngọc Thức, hứa hẹn một cuộc đại chiến trong tương lai.

Ở hạng 60kg, Danh Quốc lật ngược tình thế, hạ Nguyễn Hợp Hải bằng mưa đòn chỏ, phục thù trận thua hai năm trước. Trận đấu thế hệ giữa lão tướng Trần Trọng Kim và tài năng trẻ Nguyễn Phú Thịnh khép lại bằng chiến thắng của Trọng Kim nhờ tỉ lệ ra đòn vượt trội.

Bên cạnh những trận đấu nảy lửa, khán giả còn được tham gia nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như thử thách "đấm nhanh, thắng nhanh" với phần thưởng lên tới 100 triệu đồng; hay bình chọn võ sĩ chiến thắng ở trận đấu tâm điểm.

Với sự đa dạng từ MMA Pro đến MMA Striking, LION Championship 26 một lần nữa chứng minh sức hút mãnh liệt, khi mỗi trận đấu đều là màn trình diễn của lòng quả cảm, kỹ thuật đỉnh cao và khát khao chiến thắng trong lồng bát giác.