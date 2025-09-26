Vinasoy tiếp sức triệu nhịp tim tại Run For The Heart 2025

Vinasoy đóng góp một phần nhỏ bé vào hành trình thắp lên "nhịp sống" cho hàng ngàn trái tim trẻ thơ.

Ngày 29/9 hằng năm, thế giới cùng nhắc nhau về sự quý giá của một trái tim khỏe mạnh. Tại Việt Nam, thông điệp ấy được lan tỏa mạnh mẽ qua giải chạy "Run For The Heart – Chạy Vì Trái Tim", nơi hàng nghìn bước chân hòa cùng một nhịp để viết tiếp những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu. Sau hơn một thập kỷ, Run For The Heart đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng, giúp phẫu thuật tim cho hơn 1.700 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong hành trình ý nghĩa của năm nay, từ niềm tin đạm lành từ đậu nành có thể nuôi dưỡng cả thể chất và tinh thần, góp phần giữ nhịp đập khỏe mạnh cho mỗi trái tim, Vinasoy đồng hành cùng Run For The Heart 2025 với vai trò Nhà tài trợ Chính. Thông qua chương trình, Vinasoy sẽ trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Nhịp tim Việt Nam, mang đến cơ hội sống cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình nhân văn đầy yêu thương

Sự kiện Run For The Heart 2025 năm nay dự kiến quy tụ hơn 6.000 vận động viên, trở thành một trong những ngày hội thể thao nhân ái lớn nhất trong năm, đầy ắp tinh thần sẻ chia và tình yêu thương. Giá trị nhân văn mà sự kiện mang đến cho cộng đồng hoàn toàn đồng điệu với hành trình trách nhiệm xã hội mà Vinasoy đã theo đuổi suốt gần ba thập kỷ qua. Việc đồng hành cùng Run For The Heart 2025 khẳng định cam kết của Vinasoy trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và bền vững.

Vinasoy luôn lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng và hướng tới những giá trị tốt đẹp.

Đại diện Vinasoy chia sẻ: "Mỗi trẻ em khỏe mạnh là một tương lai rộng mở. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành hôm nay sẽ mở ra cơ hội sống mới cho nhiều em nhỏ, đồng thời khởi đầu một hành trình dài hạn gắn kết dinh dưỡng lành của đậu nành với sức khỏe tim mạch của cộng đồng"

Đạm lành từ đậu nành, nuôi dưỡng trái tim khỏe

Tại Run For The Heart 2025, hơn 6.000 vận động viên sẽ được tiếp sức bằng những hộp Fami Canxi thơm ngon, giàu dinh dưỡng từ 100% đạm thực vật đậu nành, bổ sung Canxi từ tảo biển và Vitamin D3. Sản phẩm giúp xương chắc khỏe, hệ vận động bền bỉ và trái tim thêm khỏe mạnh để mỗi runner tự tin về đích.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh: tiêu thụ 25–50 g đạm đậu nành mỗi ngày có thể giảm cholesterol xấu (LDL) từ 4–8%, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch 13–18% so với người ít sử dụng. Với 3 cam kết "Không cholesterol – Không chất bảo quản – Không biến đổi gen", sữa đậu nành Vinasoy là lựa chọn tin cậy cho hàng triệu gia đình Việt.

Đậu nành cung cấp dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh và tăng cường sức bền cho hệ vận động.

Gần 30 năm qua, Vinasoy tiên phong khai phá nguồn dinh dưỡng thực vật từ đậu nành, kiên định với sứ mệnh mang đến cuộc sống lành mạnh cho cộng đồng. Đồng hành cùng giải chạy, Vinasoy mong muốn lan tỏa thói quen sống khỏe, nuôi dưỡng trái tim bền vững từ những thói quen nhỏ mỗi ngày.

Đồng hành cùng Run For The Heart 2025, Vinasoy không chỉ góp phần thắp lên "nhịp sống" cho hàng ngàn trái tim bé nhỏ, mà còn gửi gắm lời động viên qua từng hộp sữa đậu nành tiếp sức cho các runner. Mỗi bước chạy là một nhịp yêu thương lan tỏa, hãy cùng Vinasoy chạy vì những trái tim khỏe mạnh và tương lai trọn vẹn hơn.

Tìm hiểu thêm thông tin về Vinasoy tại: https://www.facebook.com/vinasoycorp