Viện trưởng Khánh Thi gây sốt với visual trẻ đẹp tuổi 43, mẹ 3 con quyến rũ sánh vai chồng trẻ - Phan Hiển

Dù đã bước sang tuổi trung niên và trải qua 3 lần sinh nở, Khánh Thi vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và thần thái rạng rỡ. Mới đây, trong một sự kiện nghệ thuật dành cho sinh viên, nữ kiện tướng dancesport xuất hiện với vai trò Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM. Cô diện set đồ thanh lịch: áo trắng dáng tạo kiểu điệu đà kết hợp chân váy bút chì đen cùng phụ kiện tinh tế. Diện mạo sang trọng nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, gần gũi giúp Khánh Thi trở thành tâm điểm khi sánh đôi cùng ông xã Phan Hiển.

Nhan sắc "mẹ 3 con" ở tuổi ngoài 40 được khen ngày càng mặn mà, đằm thắm, tôn lên thần thái của một người phụ nữ viên mãn. Làn da căng mịn, nụ cười hiền hậu cùng phong cách thời trang thanh lịch giúp Khánh Thi trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Khánh Thi và Phan Hiển là đôi vợ chồng nổi tiếng của giới thể thao và showbiz Việt





Phan Hiển mới đây đã cùng bạn diễn Thu Hương đạt giải 3 cuộc thi thế giới, tạo nên dấu mốc mới cho dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Phía sau thành công đó của Phan Hiển là sự đồng hành của bà xã kiêm HLV trực tiếp - Khánh Thi

Không chỉ ghi dấu ấn trong làng dancesport với sự nghiệp riêng, Khánh Thi còn được ngưỡng mộ bởi hình ảnh hậu phương vững chắc, luôn sát cánh và đồng hành cùng chồng trẻ Phan Hiển. Nếu trên sàn đấu, Phan Hiển là vận động viên tài năng, bản lĩnh thì phía sau ánh hào quang ấy luôn có bàn tay và sự hy sinh thầm lặng của Khánh Thi. Chính cô là người đã dìu dắt, định hướng và tạo động lực để ông xã đạt được nhiều thành tích vang dội trong sự nghiệp.

Giữa showbiz vốn nhiều sóng gió, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển vẫn giữ được mái ấm hạnh phúc với 3 nhóc tỳ đáng yêu. Khánh Thi không chỉ là một kiện tướng tài năng, một người mẹ đảm đang mà còn là "người phụ nữ thép" đứng sau thành công của chồng trẻ, khiến công chúng phải ngưỡng mộ.