Hương Giang thi Miss Universe 2025 tập luyện thể thao thế nào để giữ dáng?

Dù đã ngoài 30 tuổi, Hương Giang vẫn khiến dân tình "tròn mắt" vì vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng thần thái cuốn hút. Ít ai biết, để duy trì phong độ này, người đẹp đã kết hợp chế độ ăn nghiêm ngặt với các môn thể thao đa dạng, từ gym đến pickleball, thậm chí là golf, bộ môn khiến cô "chịu chi" tốn tiền tỷ.

Gym, cardio và vận động linh hoạt

Hương Giang duy trì lịch tập gym với huấn luyện viên cá nhân, tập trung vào các bài kháng lực giúp cơ thể săn chắc mà vẫn mềm mại. Cô kết hợp cardio nhẹ nhàng, yoga, pilates, vừa tăng sức bền, vừa giữ năng lượng ổn định. Những bài tập này cũng giúp giảm stress và duy trì tinh thần tươi trẻ, là nền tảng để cô tự tin trong mọi hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trước công chúng.

Gym là bài tập thường xuyên được lựa chọn để siết vóc dáng

Pickleball – môn thể thao hot giúp vừa chơi vừa giữ dáng

Gần đây, khán giả bắt gặp Hương Giang cùng bạn trai doanh nhân Phú Cường chơi pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Không chỉ rèn sức khỏe, pickleball còn mang đến niềm vui, giúp cặp đôi có thêm những khoảnh khắc gắn kết đời thường. Đây cũng là cách Hương Giang giữ dáng nhẹ nhàng nhưng vẫn vui vẻ, không quá áp lực.

Hương Giang thường xuyên đi chơi pickleball (Ảnh: Bông truyền thông)

Golf – thú vui tốn tiền tỷ nhưng đáng giá

Một điều ít người biết, Hương Giang còn thử sức với golf, bộ môn mà cô đã gắn bó hơn 1 năm. Ban đầu đến với golf chỉ để "chơi cho khỏe người", nhưng càng chơi, cô càng bị cuốn hút bởi sự kiên nhẫn và tinh thần tập trung mà môn thể thao này mang lại. Không ngại chi tiền, Hương Giang từng khiến dân tình choáng váng khi đầu tư "từ A đến Z" cho thú chơi này, từ gậy, phụ kiện đến chi phí sân bãi, chứng tỏ cô xem golf vừa là thú vui, vừa là cách rèn luyện tinh thần và sự tập trung.

Có thời điểm Hương Giang "nghiện" chơi golf

Khiêu vũ – nền tảng thể lực uyển chuyển

Trước khi bước vào các môn thể thao hiện tại, Hương Giang từng thử sức với dancesport khi tham gia chương trình Bước nhảy Hoàn vũ. Những bài tập khiêu vũ bền bỉ giúp cô rèn nền tảng thể lực, tạo đường cong uyển chuyển và thần thái tự tin trên sân khấu. Đây cũng là bước đệm quan trọng giúp Hương Giang dễ dàng thích nghi với các bộ môn thể thao khác, từ gym, cardio đến golf hay pickleball.

Vóc dáng của Hương Giang sắp thi Miss Universe 2025

Bí quyết giữ dáng của Hương Giang

Có thể thấy, Hoa hậu Hương Giang không giới hạn bản thân trong một môn thể thao duy nhất. Người đẹp khéo léo kết hợp chế độ ăn khoa học, tập luyện đa dạng, từ gym, cardio đến pickleball, golf và khiêu vũ, vừa giúp giữ dáng chuẩn chỉnh, vừa cân bằng tinh thần. Đây chính là lý do dù bận rộn, Hương Giang vẫn luôn tỏa sáng với thân hình chuẩn mực và thần thái đáng mơ ước, trở thành hình mẫu cho nhiều người trẻ muốn học hỏi cách giữ vóc dáng và sức khỏe toàn diện.