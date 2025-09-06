Hương Giang bất ngờ vắng mặt, Phú Cường lẻ bóng trên sân pickleball xem PPA Tour Asia

Ngày 6/9, các lượt trận tại PPA Asia - Vietnam Open 2025 diễn ra trong không khí sôi động, háo hức tại cụm sân tại Global City (TP.HCM). Ngày thứ 3 của giải đấu diễn ra các nội dung đôi nữ, đôi nam và tứ kết đôi nam nữ, đơn nữ và đơn nam.

PPA Asia - Vietnam Open 2025 quy tụ toàn loạt những tay vợt nổi tiếng trong nước và quốc tế vì vậy những người hâm mộ yêu mến pickleball cũng có mặt từ sớm để thưởng thức các trận cầu. Đáng chú ý là sự xuất hiện của người mẫu, PT nổi tiếng Phú Cường. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu thứ 2 nam người mẫu chỉ đến xem trận đấu một mình, vắng mặt Hương Giang. Trước đó trong ngày thi đấu 5/9, Hương Giang cùng Phú Cường tới sân đã chiếm trọn "spotlight" bởi sự đẹp đôi, năng lượng thể thao.

Phú Cường lẻ bóng trên sân pickleball do Hương Giang vắng mặt (Video: Đi Soi Sao Đi)

Nam người mẫu đến xem pickleball một mình

Ngày 5/9 Phú Cường cùng Hương Giang đi xem trận đấu

Anh ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu

Phú Cường ngồi trên khu vực khán đài thoải mái xem những trận đấu kịch tính diễn ra trong ngày thi đấu. Ngồi cùng người mẫu này còn có người đẹp từng tham gia Giọng hát Việt Gigi Hương Giang. Cô nàng được biết đến là một trong những người tiên phong ở giới showbiz chơi pickleball. Khi các lượt trận diễn ra, Gigi Hương Giang chăm chú theo dõi, biểu cảm căng thẳng theo từng đường bóng, lúc thì vui mừng vô tay cổ vũ khi tay vợt cô yêu mến ghi điểm.

Gigi Hương Giang chăm chú theo dõi trận đấu (Video: Đi Soi Sao Đi)

Trong ngày 5/9, ca sĩ Tuấn Hưng cũng đến theo dõi các trận đấu diễn ra cuối ngày. Do địa điểm thi đấu PPA Asia - Vietnam Open 2025 gần với địa điểm diễn ra concert Anh trai vượt ngàn chông gai nên Tuấn Hưng tranh thủ vừa tập luyện vừa qua xem pickleball.

Cô nàng tận hưởng, phấn khích cổ vũ