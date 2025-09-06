Tống Nhật Minh - Lê Xuân Đức lập hat-trick vô địch U18 PPA, NSND Tự Long phải khen: Đỉnh chóp!

Chiều ngày 6/9, giải PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025 tiếp tục khởi tranh tại City Park, Global City, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Bộ đôi tài năng trẻ của pickleball Việt Nam, Tống Nhật Minh và Lê Xuân Đức, tiếp tục khẳng định sức mạnh ở lứa tuổi U18 khi đã 3 lần liên tiếp vô địch đôi nam tại hệ thống giải PPA Tour Asia 2025.

Ở nội dung U18 diễn ra ngày 6/9, hai tay vợt của Việt Nam là Tống Nhật Minh và Lê Xuân Đức đã vượt qua hai đối thủ Rex Thái và Phạm Hoài Anh ở trận chung kết để lên ngôi vô địch ở hạng mục này. Bên dưới bài đăng về thành tích của hai VĐV, NSND Tự Long còn để lại bình luận "đỉnh chóp". Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng gửi lời chúc mừng đến hai VĐV trẻ của Việt Nam.

Nhật Minh - Xuân Đức lên ngôi vô địch nội dung U18 PPA Tour Asia

Trước đó, tại Malaysia Open 2025, Nhật Minh và Xuân Đức gây chấn động khi ngược dòng ngoạn mục ở trận chung kết để giành HCV lịch sử. Không dừng lại, cả hai tái lập thành tích tại Hong Kong Open 2025, khép lại hành trình thuyết phục với chức vô địch đôi nam U18, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương.

Chỉ chưa đầy 1 tháng sau, Nhật Minh và Xuân Đức đã chinh phục cú hat-trick vô địch PPA U18 tại giải PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025.

Bộ đôi tay vợt trẻ Tống Nhật Minh – Lê Xuân Đức đang trở thành niềm tự hào của pickleball Việt Nam khi liên tiếp gặt hái vinh quang ở lứa tuổi U18. Nhật Minh vốn xuất thân từ bóng bàn, chỉ sau nửa năm làm quen pickleball đã có phong độ ổn định. Trong khi Xuân Đức với nền tảng từ tennis được đánh giá cao bởi lối đánh chắc chắn và bản lĩnh. Với phong độ hiện tại, cặp đôi hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở cấp độ chuyên nghiệp.



