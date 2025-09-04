Tóm dính Hương Giang cùng Phú Cường đi xem PPA Tour Asia

Sáng nay (4/9), giải PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025 đã chính thức khởi tranh tại City Park, Global City, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên hệ thống giải pickleball đẳng cấp quốc tế của Professional Pickleball Association (PPA) đặt chân đến Việt Nam, mở ra một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của môn thể thao đang "gây sốt" toàn cầu.

Ngay từ buổi sáng, bầu không khí tại khu tổ hợp City Park đã vô cùng sôi động. Các khán đài sớm chật kín khán giả đến cổ vũ cho những trận đấu đầu tiên. Đáng chú ý trên sân pickleball có sự xuất hiện của cặp đôi cực hot làng giải trí là Hương Giang và Phú Cường. Cả hai diện đồ pickleball ra sân xem thi đấu. Phú Cường còn thoái mái trò chuyện với "Anh chú pickleball" - Nguyễn Thắng trong khi các lượt trận diễn ra.

Hương Giang và Phú Cường đi xem PPA

Hương Giang và Phú Cường chăm chú theo dõi trận đấu

Hương Giang diện đồ thể thao cá tính

Phú Cường trò chuyện cùng VĐV pickleball

Trước đó, Hương Giang và Phú Cường từng nhiều lần gây sốt khi cùng nhau đi chơi pickleball. Cả hai còn không ngần ngại thể hiện tình cảm trên sân.

Trở lại giải, sự kiện này không chỉ quy tụ các vận động viên hàng đầu khu vực mà còn có sự tham gia của đông đảo tay vợt trong cả nước. Điều này biến MB Vietnam Open 2025 trở thành "sân chơi chung" cho cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng người chơi pickleball tại Việt Nam.