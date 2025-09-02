Điểm danh các tay vợt hàng đầu tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Open: Linh Giang, Phúc Huỳnh, Hoàng Nam đã sẵn sàng

Ngay khi danh sách chính thức được công bố, người hâm mộ Pickleball Việt Nam đã thực sự phấn khích bởi đây không chỉ là dịp để những cái tên quen thuộc của chúng ta thể hiện, mà còn là cơ hội để nhiều gương mặt mới bước ra sân khấu lớn.

Nội dung đơn nam: Cuộc đua hấp dẫn của những cái tên quen thuộc

Các tay vợt top đầu Việt Nam đều có mặt như Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển.

Theo như kết quả bốc thăm, rất có thể Phúc Huỳnh sẽ gặp lại Jack Wong tại tứ kết, 2 tay vợt này vừa gặp nhau tại bán kết PPA Tour Asia Nhật Bản và phần thắng thuộc về tay vợt Việt Nam.

Linh Giang ở nhánh đấu có vẻ dễ dàng hơn, tuy nhiên nếu vào bán kết thì khả năng cao sẽ phải đối đầu với Phúc Huỳnh hoặc Jack Wong.

Hoàng Nam và Vinh Hiển sẽ cạnh tranh với các tay vợt khác ở nhánh đấu còn lại.

Ở vòng loại đơn nam, khán giả sẽ có cơ hội theo dõi thêm những gương mặt trẻ như Tống Nhật Minh, Lê Xuân Đức, Phạm Xuân Vũ...

Nội dung đôi nam: Quy tụ những gương mặt đình đám

Tại Main Draw, niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam là Trịnh Linh Giang - Lý Hoàng Nam cùng Vinh Hiển - Minh Quân. Ngoài ra, sự xuất hiện của tay vợt trẻ gốc Việt Jonathan Trương kết hợp cùng AJ Koller (tay vợt top 30 PPA Mỹ) chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý.

Theo bốc thăm, Minh Quân và Vinh Hiển ở cùng nhánh với cặp đôi của Jonathan Trương và có thể sẽ gặp nhau ở Tứ kết. Trong khi đó, nhiều khả năng Linh Giang - Hoàng Nam sẽ gặp hạt giống số 4 của giải là Grabovic - Hargreaves tại tứ kết.

Tại vòng loại, các khán giả Việt Nam còn được chứng kiến màn ra sân của những cái tên đầy hứa hẹn: Phúc Huỳnh - Mitchell Hargreaves (số 1 nước Úc), cặp đôi "kì hoa dị thảo" Đạt trố - Triệu cầu lông, "Khối nghỉ hè" Tống Nhật Minh - Xuân Đức, cặp đôi của CAND Minh Trần - Phong Coca...

Nội dung Đôi nam nữ: Sân khấu của các sự kết hợp đặc biệt

Nội dung đôi nam nữ tại giải lần này có sự xuất hiện của những cặp đôi rất đáng chờ đợi. Trịnh Linh Giang sẽ kết hợp cùng Ken Tâm, trong khi Sophia Phương Anh bắt cặp với tay vợt Ấn Độ Aryaan Bhatia.

Tâm điểm phải kể đến cặp chị em gốc Việt Alix và Jonathan Trương, với đẳng cấp của mình cặp đôi này được xếp hạt giống số 2 tại PPA Tour Asia - MB Việt Nam Open.

Vòng loại cũng hứa hẹn nhiều điều thú vị với loạt cặp: Lý Hoàng Nam - Connie Lee (Mỹ), Lê Xuân Đức - Yufei Long, Phúc Huỳnh - Sĩ Bội Ngọc, Minh Quân - Sophia Huỳnh, Trang Red - Phong Coca, Huy cầu lông - Mayu Ito.

Nội dung Đơn nữ: Sự trở lại của Ken Tâm

Sau khi vắng mặt tại PPA Tour Asia tại Hongkong và Nhật Bản, tay vợt nữ có thứ hạng cao nhất Việt Nam hiện tại Ken Tâm sẽ trở lại. Cô và Sophia Phương Anh sẽ có mặt ở Main Draw. Trong khi đó, Sophia Huỳnh sẽ phải thi đấu từ vòng loại.

Nội dung Đôi nữ: Cặp đôi từ Mỹ liệu có "out trình"



Nội dung đôi nữ được dự đoán rất khó khăn cho các tay vợt Việt Nam cũng như châu Á bởi có sự góp mặt của cặp đôi Alix Trương - Meghan Dizon (Mỹ). Ở nội dung này, Việt Nam cũng có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc: Sophia Phương Anh kết hợp cùng Pei-chuan Kao (Đài Loan), Sophia Huỳnh cặp với tay vợt người Mỹ gốc Hàn Connie Lee, và Ken Tâm hy vọng sẽ tạo ra bất ngờ cùng tay vợt hàng đầu Philippines Sarah Jane Lim.

Với dàn VĐV chất lượng ở tất cả các hạng mục, PPA Tour Asia - MB Vietnam Open 2025 hứa hẹn sẽ là giải đấu bùng nổ, nơi Pickleball Việt Nam khẳng định vị thế trước bạn bè quốc tế. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 4–7/9 tại Global City Sports Park, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

