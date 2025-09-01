Nữ VĐV giành HCV SEA Games vinh dự rước đuốc tại Đại lễ 2/9: Là mẹ bỉm sữa visual vẫn sáng bừng

Trong khối rước đuốc tại lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) có sự xuất hiện của nữ VĐV điền kinh Nguyễn Linh Na.

Linh Na là VĐV 7 môn phối hợp đã giành nhiều thành tích đáng nể cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Trên trang cá nhân nữ VĐV hạnh phúc, tự hào chia sẻ loạt ảnh tập luyện chuẩn bị cho Đại lễ 2/9.

VĐV Linh Na tham gia rước đuốc tại Đại lễ 2/9

Linh Na xuất sắc thế nào?

Sinh năm 1997 tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Linh Na xuất thân trong một gia đình dân tộc Mường. Từ nhỏ, cô đã mê chạy nhảy và từng bước bén duyên với điền kinh khi mới 14 tuổi, tại Hội khỏe Phù Đổng năm 2011. Tài năng và sự lì lợm giúp cô lọt vào mắt xanh của HLV Vũ Văn Huyện, "người thép" của điền kinh Việt Nam. Từ đó, con đường chinh phục những thử thách khắc nghiệt nhất của điền kinh, đặc biệt là 7 môn phối hợp, chính thức mở ra với Linh Na.

Nhắc đến Nguyễn Linh Na là nhắc đến hàng loạt cột mốc vàng son của thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà, cô gây chấn động khi giành Huy chương vàng 7 môn phối hợp nữ với 5.415 điểm, phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm. Khoảnh khắc Linh Na bật khóc nức nở, chạy về phía khán đài ôm chầm lấy bố mẹ đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất SEA Games năm ấy.

Một năm sau, tại SEA Games 32 ở Campuchia, Linh Na tiếp tục khiến người hâm mộ tự hào khi bảo vệ thành công tấm HCV, khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Không chỉ dừng lại ở đấu trường khu vực, ở giải vô địch quốc gia 2022, cô còn nâng thành tích lên 5.440 điểm – xác lập kỷ lục mới. Tất cả đến từ sự kiên trì đáng kinh ngạc, bởi từng có thời điểm Linh Na phải đối mặt với chấn thương hoại tử chân trái, nằm viện nhiều tháng trời. Vậy mà chỉ ít lâu sau, cô đã trở lại đường chạy với phong độ đỉnh cao.

VĐV Linh Na - VĐV xuất sắc của điền kinh Việt Nam

Linh Na 2 lần liên tiếp giành HCV SEA Games

Linh Na từng chia sẻ rằng mỗi ngày cô đều ghi lại vào sổ tay để tự nhắc nhở: "Ngày hôm nay phải tiến bộ hơn ngày hôm qua". Chính tinh thần ấy giúp cô vượt qua mọi nỗi đau, kể cả việc hoãn đám cưới để toàn tâm chuẩn bị cho SEA Games 32. Với người hâm mộ, Nguyễn Linh Na không chỉ là nhà vô địch, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh và tình yêu cháy bỏng dành cho màu cờ sắc áo.

Hiện tại Linh Na vẫn đang tập trung phát triển sự nghiệp sau khi lấy chồng và đang có con nhỏ. Linh Na vinh dự được lựa chọn tham gia rước đuốc trong Đại lễ Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho những cống hiến của cô đối với thể thao nước nhà.

Từ cô bé Mường chân trần ở Hòa Bình đến nhà vô địch SEA Games, rồi nay sải bước hiên ngang trong đoàn rước đuốc tại Quảng trường Ba Đình, hành trình của Nguyễn Linh Na chính là câu chuyện truyền cảm hứng. Ngọn lửa trên tay cô trong ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ bừng sáng niềm tự hào dân tộc, mà còn tiếp thêm động lực cho biết bao bạn trẻ đang nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.