Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vinh dự tham dự diễu hành tại Đại lễ 2/9 từng làm rạng danh Việt Nam ở Olympic

Những ngày này cả nước đang hoa chung trong không khí tưng bừng mừng Đại lễ 2/9. Tham dự diễu hành trong lễ kỷ niệm ở khối Văn hoá thể thao có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Nhắc đến thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, chắc chắn cái tên Hoàng Xuân Vinh là một trong những biểu tượng rực rỡ nhất. Anh chính là người đã viết nên lịch sử cho thể thao nước nhà tại Olympic Rio 2016 với tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử các kỳ Thế vận hội. Hình ảnh người xạ thủ lạnh lùng, tự tin bước lên bục cao nhất giữa rừng cờ thế giới đã trở thành khoảnh khắc khó quên, khiến hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa tự hào.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tham dự diễu hành tại A80

Hoàng Xuân Vinh xuất sắc thế nào?

Trở lại Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh khi ấy 42 tuổi đã bước vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Trước sức ép nghẹt thở, anh bắn phát đạn quyết định với số điểm 10,7, vượt qua đối thủ chủ nhà Brazil để mang về tấm HCV quý giá. Không dừng lại ở đó, anh còn giành thêm một HCB ở nội dung 50m súng ngắn, khép lại kỳ Olympic lịch sử với thành tích không tưởng.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Hoàng Xuân Vinh đã giành hơn 20 HCV tại SEA Games, nhiều lần góp mặt ở top đầu châu lục và thế giới. Ở đấu trường ASIAD 2014, anh cũng từng mang về HCB cho đoàn thể thao Việt Nam. Sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng thi đấu bùng nổ ở những thời khắc quyết định khiến anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những xạ thủ toàn diện nhất châu Á.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Sau khi giải nghệ, thay vì rời xa súng đạn, Hoàng Xuân Vinh chọn con đường trở thành HLV để tiếp tục gắn bó và cống hiến cho bộ môn đã làm nên tên tuổi mình. Anh từng được mời sang Hàn Quốc tham gia huấn luyện, rồi trở về Việt Nam với vai trò HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia. Nhiệm vụ mới không hề dễ dàng, nhưng ở vị trí "người thầy", Hoàng Xuân Vinh tiếp tục truyền lửa, chia sẻ kinh nghiệm và rèn giũa bản lĩnh cho lứa VĐV trẻ.

Không ít học trò của anh đã bắt đầu gặt hái thành công ở các giải đấu khu vực, từng bước khẳng định sự chuyển giao thế hệ của bắn súng Việt Nam. Trong đó là tấm HCV tại ASIAD của xạ thủ Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Với tâm huyết và kinh nghiệm dày dặn, Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục đào tạo nên những "cánh chim vàng" mới, đưa bắn súng Việt Nam vươn xa hơn trên đấu trường thế giới.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và học trò Quang Huy

Điều đáng quý ở Hoàng Xuân Vinh không chỉ nằm ở thành tích huy hoàng, mà còn ở tính cách giản dị, khiêm nhường. Anh ít khi nói nhiều về bản thân, thay vào đó luôn âm thầm cống hiến. Từ một người lính quân đội đến nhà vô địch Olympic, rồi nay là người thầy tận tụy, Hoàng Xuân Vinh đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một VĐV sống vì thể thao, vì màu cờ sắc áo.

Có thể nói, sự nghiệp của Hoàng Xuân Vinh là một hành trình truyền cảm hứng: từ những phát súng vàng ở Rio 2016 làm rạng danh Tổ quốc, đến những ngày miệt mài trên thao trường huấn luyện cùng học trò.