Vợ Giám đốc của Lương Xuân Trường dạo này chăm lộ diện, visual vợ hiền hay CEO sang chảnh cuốn hút hơn?

Dạo gần đây, bà xã của Lương Xuân Trường - nàng WAG Ngô Mai Nhuệ Giang gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội lẫn trong các sự kiện cùng chồng. Không chỉ được biết đến là nửa kia của một trong những tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, cô còn là Giám đốc công ty riêng, vừa quản lý công việc, vừa vun vén tổ ấm nhỏ. Chính vì vậy, mỗi lần lộ diện, visual của cô nàng lại khiến dân tình phải trầm trồ: khi thì dịu dàng hiền thục, lúc lại chuẩn CEO sang chảnh, khí chất ngời ngời.

Nếu theo dõi loạt hình ảnh mới đây, dễ dàng nhận ra bà xã Xuân Trường có khả năng "biến hóa" hình ảnh cực linh hoạt. Ở những khoảnh khắc đời thường, cô thường diện đồ đơn giản, make-up nhẹ nhàng, tóc buộc gọn gàng. Chỉ cần ngồi bên hiên nhà hay thoải mái dùng điện thoại, ngồi bên bàn ăn cùng chồng hay chăm chú với bó hoa thơm ngày lễ, hình ảnh ấy cũng đủ gợi nên cảm giác an yên, hiền dịu đúng chuẩn "vợ đảm, dâu hiền". Không ít fan nhận xét, chính sự giản dị này giúp cô ghi điểm tuyệt đối với hình tượng một hậu phương vững chắc phía sau ông xã là cầu thủ nổi tiếng.

Ngược lại, trong những lần dự sự kiện, tham gia hoạt động điều hành công ty cùng Xuân Trường hay góp mặt trước truyền thông, Nhuệ Giang lại mang vibe hoàn toàn. Bà xã cầu thủ diện trang phục tinh tế, trang điểm kỹ lưỡng, nụ cười tươi tắn cùng thần thái tự tin. Từng cử chỉ, ánh mắt đều toát lên khí chất sang chảnh như một nữ CEO thành đạt.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cặp đôi Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang không còn là cái tên xa lạ. năm 2018, khi Xuân Trường ở đỉnh cao sự nghiệp, là "đội trưởng quốc dân" của U23 Việt Nam được triệu người săn đón, Nhuệ Giang - khi ấy là bạn gái anh, bỗng khiến netizen choáng với loạt story "cà khịa" fan girl. Xuân Trường sau đó còn đổ thêm dầu vào lửa bằng bài đăng bênh vực bạn gái và phân biệt "fan chân chính" - "fan phong trào". Sau ồn ào, cả hai hẹn hò trong im lặng, Nhuệ Giang gần như biến mất khỏi MXH.

Đến tháng 4 năm 2021, Xuân Trường và Nhuệ Giang bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi kín đáo nhưng ấm cúng. Nếu Xuân Trường là chàng trai điềm tĩnh, tài năng trên sân cỏ, thì bà xã lại nổi bật với học vấn tốt, sự nghiệp riêng và phong cách sống chuẩn mực. Cả hai hiện đã có một cô con gái đáng yêu với biệt danh Daisy.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh đẹp đôi, vợ chồng Xuân Trường còn được khen ngợi bởi cách giữ đời tư kín đáo, ít thị phi. Bà xã Xuân Trường hiếm khi chia sẻ ồn ào, thay vào đó tập trung cho công việc và gia đình. Chính điều này càng khiến mỗi lần cô xuất hiện trở nên đáng chú ý hơn.

Dù là hình ảnh vợ đảm hay nữ CEO, bà xã Xuân Trường vẫn biết cách ghi điểm trong mắt cộng đồng mạng: vừa biết giữ gìn tổ ấm, vừa khẳng định bản thân trên con đường sự nghiệp, lại luôn đồng hành bên chồng trong những giai đoạn quan trọng. Xuân Trường từ việc giấu kín đời tư đến khi lấy vợ, sinh con, anh ngày càng cởi mở và thoải mái hơn khi chia sẻ về gia đình. Nhuệ Giang cũng vì thế xuất hiện đều đặn hơn trong các vlog của chồng cùng con gái nhỏ.



