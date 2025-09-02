Cậu cả nhà Beckham bị netizen "ném đá" dữ dội: Chạy xe máy bằng 1 tay, hôn gió với vợ mà không thèm nhìn đường!

Hôm 31/8, cậu cả nhà Beckham - Brooklyn - khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chia sẻ một đoạn clip trên Instagram. Và lần này vẫn cứ là tính cách thích gây nhiều tranh cãi. Trong video, Brooklyn lái chiếc Harley Davidson chopper mạnh mẽ trên đường phố Los Angeles - niềm đam mê xe phân khối lớn mà anh dường như thừa hưởng từ cha mình, David Beckham.

Thế nhưng, khác với người cha luôn đề cao sự an toàn, Brooklyn bị ghi lại cảnh vừa kéo tấm che mũ bảo hiểm lên, vừa lái xe một tay để hôn gió với vợ - Nicola Peltz - khi vừa ngang qua một ngã tư nhiều xe cộ.

Trong một đoạn clip khác còn gây sốc hơn, Broolyn tự cầm máy quay để ghi hình bản thân trong lúc chạy xe với tốc độ cao qua con đường rợp bóng cây. Hành động mạo hiểm này lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ từ những người theo dõi. Nhiều ý kiến gay gắt gọi anh là anh chàng "liều lĩnh" và "nguy hiểm".

Một tài khoản bức xúc bình luận: "Anh ta chẳng tập trung nhìn đường, mà cứ lo hôn vợ. Quá trẻ con và thiếu trách nhiệm. Tôi tin chắc bố mẹ anh ấy sẽ lo lắng khi xem cảnh này". Người khác gay gắt: "Sao không tập trung vào con đường kia thay vì khoe khoang trước máy quay? Trưởng thành lên đi, thật sự thất vọng về cậu". Một người thẳng thắn: "Nếu còn chút lý trí thì anh ta đã lái đàng hoàng rồi. Hết nói nổi".

Broolyn Beckham bị ném đá vì chạy xe máy bằng 1 tay, mải hôn gió với vợ mà không nhìn đường

Brooklyn vừa lái xe vừa quay video chính mình

Dù vậy, vẫn có ý kiến bênh vực Brooklyn: "Anh ta chỉ chạy chậm trên một con phố vắng. Trông cũng khá an toàn. Mọi người nên bớt khắt khe đi". Một người khác nhấn mạnh: "Cứ để họ sống cuộc đời của họ. Tập trung cải thiện bản thân thay vì mất thời gian phán xét người khác".

Trong khi cậu cả dính tranh cãi, ở phía nhà Beckham, vợ chồng David và Victoria đang tưng bừng mừng cậu hai Romeo Beckham đón tuổi 23 với nhiều tình yêu thương của gia đình. David Beckham chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của Romeo, kèm lời nhắn: "Con trai tốt bụng, khiêm tốn, lịch sự, chăm chỉ và là người đặc biệt đối với mọi người. Chúng ta yêu con rất nhiều. Chúc mừng sinh nhật con trai yêu quý của bố nhé".

Victoria đã đăng tải một bức ảnh gần đây của Romeo trong kỳ nghỉ hè của gia đình, kèm theo chú thích: "Chúc mừng sinh nhật! Con là tất cả của chúng ta, chúng ta yêu con rất nhiều".

David Beckham đăng ảnh Romeo thủa nhỏ kèm lời chúc sinh nhật ngọt ngào

Victoria cũng không kém phần ngọt ngào khi đăng bức ảnh mới của con trai trong kỳ nghỉ hè, viết: "Chúc mừng sinh nhật! Con là tất cả của chúng ta. Tình yêu và lòng tốt của con luôn lấp đầy trái tim chúng ta mỗi ngày. Yêu con rất nhiều".

Em trai Cruz cùng bạn gái Jackie Apostel cũng nhanh chóng gửi lời chúc trên Instagram. Trái lại, Brooklyn hoàn toàn "im hơi lặng tiếng" trước ngày đặc biệt của Romeo. Anh chỉ cập nhật cuộc sống mới cùng vợ Nicola Peltz ở Beverly Hills, ghé trung tâm chăm sóc sức khỏe Pura Vida và chia sẻ dòng trạng thái: "Một ngày nữa ở thiên đường".

Đây không phải lần đầu Brooklyn bỏ lỡ sự kiện quan trọng của gia đình, trong bối cảnh tin đồn rạn nứt giữa anh và nhà Beckham ngày càng căng thẳng.