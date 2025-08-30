Vợ chồng con cả nhà Beckham mất hút trong tiệc độc thân của Selena Gomez: Tình bạn vàng nay đã rạn nứt?

Trong loạt ảnh tiệc độc thân mới nhất tại Cabo, Mexico, nữ ca sĩ Selena Gomez rạng rỡ bên hội bạn thân, khoe body đầy đặn trong bikini trắng kết hợp khăn voan cô dâu. Cô nàng còn tự tin diện bikini gợi cảm, thoải mái tiệc tùng và chia sẻ lên Instagram. Tuy nhiên, dân tình lập tức soi ngay: không hề thấy bóng dáng Nicola Peltz - người từng là "chị chị em em" thân thiết với Selena. Điều này càng gây chú ý khi trước đó, chính Selena từng bỏ lỡ lễ làm mới lời thề cưới của vợ chồng con cả nhà Beckham. Giờ đến lượt Nicola "đáp lễ" bằng cách biến mất khỏi tiệc độc thân của Selana Gomze, làm tin đồn "throuple đã tan rã" lại càng lan rộng.

Tiệc độc thân của Selena Gomez vắng bóng Nicola Peltz - dâu cả nhà Beckham

Nicola - ái nữ nhà tỷ phú mê spotlight, Brooklyn - ông chồng coi vợ là nhất

Theo The Sun, Selena đã "thực sự thất vọng" với thói quen thích gây sự chú ý của Nicola. Một nguồn tin tiết lộ: "Trong các bữa tiệc, Nicola luôn chọn chỗ ngồi đẹp nhất để lọt vào ống kính, nếu không được quan tâm thì thái độ với Selena cũng thay đổi hẳn".

Không dừng lại ở đó, Nicola còn bị cho là nhiều lần nói xấu Selena sau lưng, khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Về phía Brooklyn, anh chàng lại bị chỉ trích vì không dám đối diện, mặc kệ vợ hành xử kiểu "diva".

Nguồn tin còn thẳng thắn: "Nhìn nhóm bạn của Nicola và Brooklyn mà xem, càng ngày càng ít người chơi. Ai cũng dần nhận ra cách Nicola cư xử, còn Brooklyn thì chẳng hề điều chỉnh".

Từng là bộ 3 thân thiết khó rời, nay vợ chồng Brooklyn - Nicola đang lộ dấu hiệu rạn nứt với Selena Gomez

Dấu hiệu cạch mặt rành rành

Nếu ai còn nghi ngờ, thì loạt chi tiết sau đây càng chứng minh drama. Selena không dự lễ kỷ niệm của Nicola - nhưng bạn bè thân thiết của cô như Dominic West hay trợ lý cũ Theresa Mingus lại có mặt. Nicola không like, không comment bất cứ gì trong loạt ảnh tiệc độc thân của Selena, thay vào đó đăng story tình tứ cùng Brooklyn. Ngay cả ngày kỷ niệm cưới, Nicola cũng không nhận được lời chúc mừng nào từ Selena - điều vốn là "truyền thống" của cả hai trước đây.

Netizen nhận định: từ một tình bạn gắn bó đến mức tự gọi nhau là "throuple", giờ đây cả ba Selena - Nicola - Brooklyn đã gần như đường ai nấy đi.

Trong khi Selena Gomez cùng hội bạn tổ chức tiệc độc thân, ở một nơi khác, Nicola cũng khoe tình cảm với chồng yêu - Brooklyn Beckham

Nhà Beckham cũng mất hút

Đáng nói, Selena không phải ngôi sao duy nhất xa cách với vợ chồng Brooklyn - Nicola. Ngay cả David - Victoria Beckham cùng dàn con Romeo, Cruz, Harper cũng không xuất hiện trong danh sách 200 khách mời tại lễ làm mới lời thế cưới rình rang của cặp đôi thị phi nhà Becks. Điều này càng khiến lễ kỷ niệm của vợ chồng Brooklyn - Nicola bị netizen soi mói nhiều hơn.

Trong khi Selena vi vu du thuyền cùng hội bạn, Benny Blanco - vị hôn phu của cô - lại có chuyến tiệc độc thân tại Las Vegas với hơn 20 người bạn. Cả hai được cho là sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới, với quy mô nhỏ gọn và riêng tư.

Tình bạn "throuple" từng gây bão mạng giờ chỉ còn trong ký ức. Drama liệu có còn kéo dài, hay Nicola và Brooklyn - Selena sẽ bất ngờ "quay xe" hòa giải? Chắc chắn dân tình vẫn chưa hết hóng!