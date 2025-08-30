MC Huyền Trang Mù Tạt khoe bộ ảnh diện áo dài thướt tha sánh bước bên cầu thủ nổi tiếng mừng Đại lễ 2/9

MC Huyền Trang Mù Tạt và bạn trai cầu thủ Phạm Đức Huy đã thực hiện bộ ảnh đặc biệt nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc hướng đến ngày Đại lễ 2/9.

Trong loạt ảnh, MC Huyền Trang diện áo dài trắng kết hợp khăn đỏ, toát lên vẻ dịu dàng và duyên dáng. Bên cạnh đó, Phạm Đức Huy chọn áo xanh Thanh niên Việt Nam, biểu tượng cho sức trẻ và tinh thần cống hiến. Cả hai cùng cầm lá cờ đỏ sao vàng, trao nhau ánh mắt tình cảm và nụ cười rạng rỡ, ghi lại những khoảnh khắc vừa lãng mạn vừa tràn đầy ý nghĩa.

Đức Huy ôm eo MC Huyền Trang cực tình cảm

Cả hai cười tươi rạng rỡ

Huyền Trang Mù Tạt hiện là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, trong khi tiền vệ Phạm Đức Huy được biết đến với lối chơi mạnh mẽ, từng ghi dấu ấn cùng U23 Việt Nam. Cả hai chính thức công khai tình cảm từ đầu năm nay và thường xuyên xuất hiện tình tứ, nhận nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.