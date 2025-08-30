Phúc Huỳnh đối đầu Jack: Hy vọng cuối cùng của Việt Nam tại PPA Tour Asia Fukuoka

Ngày hôm qua (28/8), vòng tứ kết nội dung đơn nam đã diễn ra. Phúc Huỳnh đã dễ dàng vượt qua Lucas Pascoe (Úc) trong 2 set cùng với tỷ số 11-3 để giành tấm vé vào bán kết. Đây cũng chính là niềm hy vọng cuối cùng của đoàn Việt Nam tại giải đấu trên đất Nhật Bản. Trước đó Andrew Phạm đã bị loại ở vòng 1/16 nội dung đôi nam.

Phúc Huỳnh đang có những kết quả thuận lợi tại Nhật Bản.

Thử thách cho Phúc Huỳnh sẽ cực kỳ khó khăn khi đối thủ của anh ở bán kết không ai khác chính là đương kim vô địch PPA Tour Asia - Jack Wong. Jack hiện đang là tay vợt được đánh giá có phong độ ổn định nhất của châu Á.

Ở nhánh bán kết còn lại, Connor Garnett, siêu sao đến từ Mỹ sẽ chạm trán Kenta Miyoshi (Nhật Bản). Garnett đang tỏ ra “vô đối” tại Fukuoka. Ở vòng 1/16 anh hủy diệt Andrew Phạm với tỷ số không cách biệt 11-0, 11-1. Còn ở tứ kết Garnett tiếp tục vượt qua Aryaan Bhatia (Ấn Độ) một cách dễ dàng với tỷ số 2 set 11-4, 11-3.

Với những gì đang diễn ra, bán kết đơn nam PPA Tour Asia Fukuoka hứa hẹn sẽ là nơi so tài đỉnh cao giữa những tay vợt mạnh nhất không chỉ của châu Á. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn đang đặt trọn niềm tin vào "chiến binh cuối cùng" Phúc Huỳnh, hy vọng tay vợt này sẽ tạo nên kỳ tích, trước mắt là thắng Jack Wong ở trận bán kết hôm nay.