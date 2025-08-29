Đoàn Việt Nam chỉ còn 2 đại diện tại Tứ kết PPA Tour Asia Fukuoka Open

Ngày hôm qua 28/8, PPA Tour Asia Fukuoka Open đã diễn ra các trận đấu vòng 1/16. Ở vòng đấu này, các tay vợt Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá rất mạnh đến từ nhiều quốc gia khác trong khu vực và thế giới.

Kết thúc ngày thi đấu, đoàn Việt Nam chỉ còn lại 2 gương mặt trụ lại ở vòng tứ kết đó là Phúc Huỳnh ở nội dung đơn nam và Andrew Pham ở nội dung đôi nam. Đây cũng là hai niềm hy vọng cuối cùng của Việt Nam tại giải lần này sau khi hàng loạt tay vợt mạnh không thể góp mặt vì trục trặc visa.

Phúc Huỳnh là niềm hy vọng số 1 của Việt Nam tại giải này

Andrew Pham (bên phải) là tay vợt thứ 2 của Việt Nam trụ lại đến tứ kết.

Trong ngày hôm nay (29/8), các trận tứ kết sẽ chính thức diễn ra. Ở đơn nam, Phúc Huỳnh sẽ đối đầu với tay vợt trẻ người Úc Lucas Pascoe. Trong khi đó, Andrew Pham sẽ cùng đồng đội phải chạm trán thử thách cực lớn là cặp đôi Kenta (Nhật Bản) – Stirling (Úc), những tay vợt được đánh giá thuộc nhóm ứng cử viên vô địch.

Dù chỉ còn lại 2 cái tên, nhưng người hâm mộ Pickleball Việt Nam vẫn hy vọng rằng Phúc Huỳnh và Andrew Pham sẽ tỏa sáng và đem niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam tại PPA Tour Asia Fukuoka.