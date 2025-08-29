Kế hoạch sinh con của Taylor Swift và Travis Kelce được tiết lộ

Taylor Swift nổi tiếng là người phụ nữ mạnh mẽ, kỷ luật, kín tiếng và luôn tự quyết trong sự nghiệp. Cô kiểm soát chặt chẽ từng bản nhạc của mình, thông minh và bình đẳng. Thế nhưng, ở bên Travis Kelce, nữ ca sĩ 35 tuổi lại tìm thấy sự tươi mới, thư giãn và cả một lối sống khác biệt.

Travis - ngôi sao bóng giáo dục Mỹ vui tính, có phần hơi "ngốc em" nhưng chân thành - đã khiến Taylor mở lòng hơn, sống táo bạo hơn và không còn quá dày khe với sự soi mói của công chúng. Mới đây, cặp đôi đã chính thức công bố chuyện đính hôn và chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Một trong những điều khiến công chúng quan tâm, Travis Kelce có gì khác biệt với hội người yêu cũ khiến Taylor Swift quyết định "chốt đơn" chỉ sau 2 năm hẹn hò.

Trước mối tình với Travis Kelce, Taylor từng bị những người đàn ông khác bỏ rơi, lừa dối, từ chối và làm cô ấy thất vọng. Ngôi sao nhạc pop Harry Styles thì không hề có ý định lâu dài, ca sĩ John Mayer cũng vậy. Ca sĩ Matty Healy năm 1975 là một mối tình trái ngược nhưng đã kết thúc gần như ngay khi vừa bắt đầu. Nam diễn viên Người Anh hướng nội Joe Alwyn tưởng như là một nửa hoàn hảo, nhưng sau hơn sáu năm, họ đã đi đến điểm phải kết hôn hoặc chia tay, và Taylor cảm thấy anh sẽ không làm cô hạnh phúc. Cuối cùng, anh ấy đã làm cô thất vọng.

Travis Kelce luôn ga lăng, mở cửa xe, dắt tay Taylor Swift khi đi hẹn hò, khác biệt hẳn với những người yêu cũ trước đó

Còn Travis Kelce, người đến sau cùng lại chứng minh mình khác biệt ngay từ những chi tiết nhỏ. Một nguồn tin kể lại: "Trong buổi hẹn hò thứ hai, Travis đã vòng ra mở cửa xe cho Taylor, tự tay dẫn cô vào bên trong và nhắc bảo vệ tránh đường. Hình ảnh ấy đủ để mọi người tin rằng Taylor sẽ cưới anh chàng này".

Sự ga lăng ấy hoàn toàn trái ngược với Joe Alwyn - người thường đi trước, để mặc bạn gái loay hoay tự xử lý. Và chính điều nhỏ bé nhưng tinh tế ấy đã trở thành "điểm cộng" tuyệt đối trong mắt Taylor. Bạn bè của cặp đôi khẳng định: "Không có tranh cãi về chuyện đính hôn, mà chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu đẹp. Taylor và Travis rất hạnh phúc, và cả hai gia đình đều hết lòng ủng hộ".

Không chỉ dừng lại ở tình yêu, cặp đôi còn có chung mong muốn về tương lai. Taylor từng chia sẻ cô khao khát có nhiều con, và Travis cũng vậy. Đây chính là lý do anh không chờ đến hết mùa giải mới cầu hôn như ý định ban đầu. "Taylor đang ở độ tuổi mà thời gian trở nên quý giá. Travis hiểu điều đó và muốn cùng cô bắt đầu hành trình xây dựng một gia đình" - nguồn tin tiết lộ với Mail Online.

Travis muốn có nhiều con và Taylor cũng vậy

Bản thân Travis đã yêu thầm Taylor nhiều năm và khi đã xin phép bố mẹ đôi bên, anh chẳng chần chừ gì mà không cầu hôn người anh coi là quan trọng nhất. Travis từng nói: "Rõ ràng tôi chưa từng hẹn hò với ai có khí chất như vậy. Nhưng thay vì trốn tránh, tôi chọn đối diện với tất cả sự chú ý từ công chúng để ở bên cô ấy. Sự soi mói của công chúng, cánh săn ảnh bên ngoài nhà cô ấy, bên ngoài mỗi nhà hàng cô ấy đến, sau mỗi chuyến bay cô ấy xuống, và cô ấy chỉ đang sống, tận hưởng cuộc sống". Về phần mình, Taylor lại bị cuốn hút bởi sự trung thành và tình cảm chân thành thành của Travis - người luôn trung thành với bạn bè và gia đình từ nhỏ đến lớn.

Tình yêu của cặp đôi hứa hẹn sẽ có "trái ngọt" bằng một đám cưới ngập sao hạng A - chắc chắn sẽ trở thành sự kiện giải trí được chờ đợi nhất năm. Nhưng hơn tất cả, điều tạo fan tin tưởng chính là sự đồng điệu, trân trọng và khát cùng nhau xây dựng tổ ấm của Taylor và Travis - thứ mà chưa phải là một người đàn ông nào trước đây mang lại cho "công chúa nhạc pop".