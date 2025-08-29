Yêu nhau 2 năm nhưng tôi và người yêu rạn nứt chỉ vì chai nước trên sân pickleball

Pickleball – bộ môn thể thao đang tạo nên "cơn sốt" trong giới trẻ Việt Nam vốn được xem là nơi kết nối tình bạn, tình yêu. Nhưng mới đây, một câu chuyện dở khóc dở cười của một cặp đôi trẻ ở Hà Nội suýt "toang" chỉ vì chai nước.

Cặp đôi yêu nhau 2 năm cùng đi chơi pickleball

Nhân vật chính trong câu chuyện là Minh (27 tuổi) và Huyền (25 tuổi). Cặp đôi quen nhau từ thời sinh viên, đã yêu nhau hơn 2 năm và thường xuyên cùng tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời. Khi phong trào pickleball nở rộ, Huyền vốn là cô gái năng động, nhanh nhẹn đã kéo bạn trai đến sân. Ban đầu Minh khá rụt rè, nhưng dần dần anh bị cuốn vào những trận đấu vui nhộn, nhờ sự kết hợp ăn ý với bạn gái.

Theo chia sẻ, mỗi tuần cả hai đều duy trì lịch ra sân từ 2–3 buổi cùng nhóm bạn. Minh thiên về sức mạnh, còn Huyền có kỹ thuật khéo léo. Sự phối hợp này giúp cả hai trở thành "cặp đôi vàng" trong mắt bạn chơi. Không ít người còn đùa rằng: "Chỉ cần nhìn cách họ chuyền bóng là biết tình cảm sâu đậm cỡ nào".

Bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn từ chuyện… uống nước

Tuy nhiên, một buổi tối gần đây, mâu thuẫn lại bất ngờ xuất hiện. Nguyên nhân tưởng chừng đơn giản là chia tiền nước sau trận. Minh thường chỉ mang theo chai nước lọc từ nhà (giá vài nghìn đồng), trong khi nhóm bạn trong đó có Huyền lại hay gọi nước điện giải hoặc nước thể thao bán tại sân (giá 15–20 nghìn đồng/chai).

Theo thói quen, cả nhóm thường gom tiền chung để trả cả tiền sân lẫn tiền nước. Nhưng Minh thấy cách làm này không hợp lý. Anh thẳng thắn đề xuất: "Tiền sân thì chia đều, còn nước ai uống gì thì tự trả, như vậy công bằng hơn".

Ý kiến tưởng như hợp lý lại khiến Huyền không vui. Cô cho rằng bạn trai quá tính toán, "làm khó mọi người vì vài chục nghìn đồng". Ngay trên sân, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Minh thì giải thích mình không phải tiết kiệm quá mức, mà chỉ không muốn trả thêm cho thứ mà anh không dùng đến. Huyền thì lại cảm thấy bị "mất mặt" trước bạn bè.

Cặp đôi tranh cãi trên sân pickleball

Tranh cãi leo thang, mối quan hệ đứng trước nguy cơ rạn nứt

Từ sau buổi tối đó, Minh và Huyền liên tục lạnh nhạt. Những cuộc tranh cãi nhỏ dần lan sang cả những vấn đề khác cách ứng xử với bạn bè, việc chi tiêu trong cuộc sống, thậm chí cả kế hoạch tương lai. Minh cho rằng Huyền quá coi trọng hình thức, còn Huyền lại trách Minh thiếu tinh tế và không biết nhường nhịn.

Câu chuyện tưởng chỉ xoay quanh một chai nước, nhưng thực tế đã "bóc tách" sự khác biệt trong suy nghĩ của hai người. Với Minh, công bằng là yếu tố quan trọng. Với Huyền, tinh thần đồng đội và sự thoải mái mới cần được ưu tiên.

Pickleball vốn là môn thể thao đề cao sự phối hợp và lắng nghe. Thế nhưng, chính nơi đó lại phơi bày những khoảng cách trong mối quan hệ của Minh và Huyền. Dù chưa rõ cả hai có làm lành hay không.

Từ một chai nước nhỏ bé nhưng nếu sự thấu hiểu và chia sẻ mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi khi, nhường nhịn một chút lại giúp mối quan hệ thêm gắn kết, thay vì để những chi tiết vụn vặt trở thành "giọt nước tràn ly".