Harper Beckham: Công chúa nhà Becks thành thạo 5 môn thể thao, giành huy chương judo, nắm tay Messi ra sân bóng

Harper Beckham không chỉ là cô bé xinh xắn trong những bộ váy dễ thương, mà còn là một "ngôi sao thể thao nhí" đa tài. Từ judo, bóng đá đến paddleboarding, trượt tuyết và cưỡi ngựa, cô bé đã chứng minh rằng mình không chỉ thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ Victoria mà còn có tinh thần thể thao mạnh mẽ từ bố David.

"Công chúa" nhà Becks giành huy chương Judo, nhất giải bơi trường

Vào năm 2021, khi mới 10 tuổi, Harper đã khiến cả gia đình tự hào khi giành huy chương bạc tại một giải đấu judo. David Beckham chia sẻ khoảnh khắc này trên Instagram với dòng trạng thái: "Silver medal Sunday. My little judo star" (Chủ nhật huy chương bạc. Ngôi sao judo nhỏ của tôi). Khoảnh khắc này không chỉ thể hiện sự nỗ lực của Harper mà còn là niềm tự hào của gia đình Beckham. Rõ ràng, sự rèn luyện này không chỉ giúp Harper rèn thể lực, mà còn mang lại sự dẻo dai và kỷ luật cho cô bé.

Ngoài ra, Harper cũng có khả năng bơi lội tốt. Victoria từng tiết lộ cô bé đoạt giải trong một cuộc thi bơi ở trường. Những lần đi nghỉ cùng gia đình, Harper thường thử sức với các hoạt động dưới nước như paddleboarding (chèo ván đứng). Cảnh cô bé thăng bằng khéo léo trên mặt nước càng khiến người hâm mộ thêm trầm trồ.

Đá bóng cùng Lionel Messi

Không chỉ dừng lại ở judo, Harper còn thể hiện tình yêu với bóng đá - môn thể thao mà cha cô đã gắn bó suốt sự nghiệp. Harper được tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm. Trên trang cá nhân, David nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc hai bố con cùng tâng bóng, chuyền qua lại cực ăn ý. Victoria từng bật mí Harper rất nữ tính nhưng đồng thời cũng là cô bé thích chạy nhảy, năng động, "không hề ngại lăn xả trên sân cỏ". Điều đó cho thấy bóng đá không chỉ là sở thích, mà có thể là niềm vui gắn bó lâu dài của ái nữ nhà Becks.

Vào tháng 8 năm 2023, trong trận bán kết Leagues Cup giữa Inter Miami và Charlotte FC, Harper đã được vinh dự bước ra sân cùng Lionel Messi. Được Messi nắm tay dắt đi dưới sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ trong trải nghiệm thời niên thiếu của cống chúa nhỏ nhà Becks.

Ngoài ra, trong kỳ nghỉ ở Sydney, Harper được mẹ bắt gặp nhảy dây với tốc độ nhanh. Victoria đã tỏ ra rất ấn tượng với tốc độ và sự nhiệt tình của con gái. Trong kỳ nghỉ ở vùng núi tuyết, Harper xuất hiện với phong cách "snow bunny" đáng yêu, khiến ai cũng phải xuýt xoa .

Vào mùa đông, Harper thường theo gia đình đi nghỉ dưỡng và tập trượt tuyết. Từ nhỏ, cô đã làm quen với bộ môn này, tạo nên hình ảnh vừa khỏe khoắn, vừa sang chảnh chuẩn "con gái nhà Becks". Không chỉ vậy, cô còn thích nhảy dây, chơi tennis, hay đơn giản là đi bộ thể dục cùng mẹ.

Ở tuổi thiếu niên, Harper đã có lối sống năng động, cân bằng giữa vận động mạnh và các hoạt động rèn luyện nhẹ nhàng - điều mà không phải đứa trẻ nào trong giới con nhà sao cũng giữ được.

Một trong những sở thích lâu năm của Harper là cưỡi ngựa. Tại trang trại ở Cotswolds hay trong những kỳ nghỉ tại Ý, cô bé thường xuất hiện với hình ảnh trên lưng ngựa, toát lên dáng vẻ thanh thoát và đầy tự tin. Cưỡi ngựa không chỉ là thú vui tao nhã mà còn giúp rèn luyện sự tập trung, kỹ năng điều khiển và cả lòng kiên nhẫn.

Harper yêu thích cưỡi ngựa

Cô nhóc cũng thường đi bộ thể dục cùng mẹ

Harper cùng mẹ đi chơi thể thao

Gia đình Beckham - Mái ấm hạnh phúc

Dù bận rộn với công việc, gia đình Beckham luôn dành thời gian cho nhau. David và Victoria luôn ủng hộ các con theo đuổi đam mê, đồng thời dạy dỗ các con về sự chăm chỉ và lòng tốt. Trong một bài đăng trên Instagram, David chia sẻ: "Dù trận đấu không như ý, nhưng tôi có cô con gái nhỏ bên cạnh".

Harper Seven Beckham là hình mẫu của một thiếu nữ hiện đại: vừa xinh đẹp, tài năng, vừa đam mê thể thao và luôn được gia đình yêu thương, ủng hộ. Cô bé chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự dõi theo của công chúng và bao bọc của gia đình.

