Mẹ vợ Văn Hậu khoe nhan sắc trẻ đẹp, cực thân với bà thông gia, netizen khen Doãn Hải My khéo vun đắp

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh gia đình đi xem Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Không chỉ đơn giản là chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm, nàng WAGs còn khiến netizen xuýt xoa bởi sự tinh tế trong cách cư xử khi đăng khoảnh khắc cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng, thể hiện mối quan hệ thông gia thân thiết hai nhà như một.

Trong bức hình gây chú ý trên MXH, mẹ vợ Văn Hậu - bà Mai Đoàn - khiến nhiều người bất ngờ vì nhan sắc trẻ trung, nụ cười hiền hậu. Bà chọn phong cách năng động với mái tóc tém cá tính, diện áo phông đỏ in ngôi sao vàng đồng điệu cùng con gái và cháu ngoại, kết hợp quần jeans xanh khỏe khoắn khoe khéo đôi chân dài và vóc dáng mảnh mai. Hình ảnh hiện đại, tươi tắn khiến nhiều người nhận xét bà trông như "chị gái" của Doãn Hải My hơn là một người mẹ.

Trái lại, mẹ chồng của Hải My lại mang một vẻ đẹp rất khác - giản dị và gần gũi. Vẫn chiếc áo đỏ sao vàng giống cả nhà, nhưng bà kết hợp cùng quần tối màu và đôi dép Crocs thoải mái. Không quá cầu kỳ, style của bà Vũ Thị Nụ toát lên sự mộc mạc, chân chất của một người phụ nữ nhà nông tảo tần. Một bên cá tính, một bên giản dị nhưng hoà hợp và gắn kết khiến khoảnh khắc của hai bà thông gia thêm phần dễ thương và được lòng cộng đồng mạng.

Mẹ vợ và mẹ đẻ của Đoàn Văn Hậu thân thiết, gắn bó khiến netizen thả tim rần rần

Bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu - gây chú ý với nhan sắc trẻ trung không tuổi, từ lâu đã được netizen ưu ái gọi là mẹ vợ hot nhất làng bóng đá

Trong khi đó, mẹ Văn Hậu lại mang vẻ giản dị, gần gũi của người mẹ nông dân tảo tần qua những hình ảnh do con dâu - Doãn Hải My đăng tải

Một bên hiện đại trẻ trung, một bên giản dị đời thường - hai phong cách khác biệt nhưng khi đứng chung lại tạo nên hình ảnh hòa hợp, gần gũi. Netizen không ngớt lời khen ngợi Doãn Hải My khéo léo vun vén: "Đúng chuẩn khéo vun vén, mẹ chồng mẹ vợ nhìn thân thiết thế này thì Hải My giỏi lắm", "Không phân biệt nội - ngoại, mẹ đẻ hay mẹ chồng, cả hai bà đều được gọi chung là "mẹ", thật sự ấm áp", "Chỉ qua một bức ảnh mà thấy rõ sự gắn kết của cả gia đình, chắc chắn Văn Hậu tự hào lắm"...

Cách Doãn Hải My khéo léo không phân biệt mẹ đẻ - mẹ chồng, gọi tất cả bằng một chữ "mẹ" đầy tình cảm đã tạo ra thiện cảm lớn. Khi đăng ảnh lên MXH cô nàng cũng thường giữ sự cân bằng để không mẹ nào bị bỏ quân. Không cần lời hoa mỹ, nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá cho thấy mình biết vun đắp tình thân, giữ mối quan hệ hòa thuận giữa hai bên gia đình .

Có thể nói, chỉ bằng một story ngắn gọn, Doãn Hải My đã khiến netizen phải gật gù thừa nhận cô không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng tinh tế. Đây cũng chính là lý do bà xã Đoàn Văn Hậu luôn nhận được sự yêu mến và khen ngợi, không chỉ từ fan bóng đá mà cả cộng đồng mạng.

Văn Hậu cùng gia đình đi xem triển lãm mới đây, thích thú khi check-in cùng các chiến sĩ

Văn Hậu - Hải My và bé Lúa



