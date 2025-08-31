Nàng hoa khôi cưới đội trưởng ĐT Việt Nam, cuộc sống hiện tại ra sao?

Trung vệ Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thùy Phương – cựu hoa khôi Đại học Vinh đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn sau 7 năm kết hôn. Cặp đôi không chỉ gây ngưỡng mộ bởi tình yêu bền chặt mà còn bởi mái ấm hạnh phúc, đủ đầy với ba thiên thần nhỏ.

Kết hôn năm 2018, vợ chồng Quế Ngọc Hải đã có 3 con gái xinh xắn bé là Sunny (2018) và bé Kem (2022) và nhóc tỳ mới sinh năm 2025.

Gia đình viên mãn của Quế Ngọc Hải

Chuyện tình của Quế Ngọc Hải

Ít ai biết rằng để có được cái gật đầu của Thùy Phương, Quế Ngọc Hải từng trải qua gần hai năm kiên trì theo đuổi. Thậm chí, anh còn bị từ chối đến ba lần trước khi khiến nàng hoa khôi xiêu lòng. Chính sự chân thành, bền bỉ và tình cảm giản dị đã chạm đến trái tim Thùy Phương, mở ra câu chuyện tình lãng mạn như cổ tích.

Năm 2018, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Từ đó đến nay, Thùy Phương luôn lùi về phía sau, chọn cách vun vén cho gia đình, đồng thời kinh doanh online để phụ giúp chồng. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải tiếp tục sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, nhiều năm khoác áo tuyển Việt Nam và từng giữ băng đội trưởng.

Quế Ngọc Hải và Thuỳ Phương có 7 năm hôn nhân

Cuộc sống sau hôn nhân

Nhân kỷ niệm ngày cưới, Quế Ngọc Hải đăng ảnh mặc đồ đôi, tay trong tay cùng vợ và nhắn nhủ: "Anh sẽ vẫn nhìn và yêu em như thế". Không chỉ vậy, trong dịp kỷ niệm 9 năm yêu nhau, hai vợ chồng cùng các con có chuyến nghỉ dưỡng sang trọng ở Vũng Tàu, tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi giữa guồng quay công việc.

Dù đã trải qua ba lần sinh nở, Thùy Phương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng cân đối. Cô được khen là mẫu phụ nữ "đẹp người, đẹp nết" khi vừa khéo léo chăm sóc gia đình, vừa tự chủ kinh tế thông qua kinh doanh online. Hình ảnh bà mẹ ba con bỉm sữa vẫn rạng rỡ, lan tỏa năng lượng tích cực khiến cô nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc hiện tại của nàng hoa khôi Đại học Vinh

Trên sân cỏ, Quế Ngọc Hải được biết đến là trung vệ thép, lăn xả vì màu cờ sắc áo. Nhưng trong gia đình, anh lại là người chồng, người cha tình cảm. Cầu thủ xứ Nghệ không ngại phụ vợ việc nhà, chăm con, thậm chí tự tay chuẩn bị sinh nhật cho con gái ở trường mầm non. Chính sự chu đáo, trách nhiệm đó càng làm hình ảnh "Hải Quế" thêm trọn vẹn trong mắt công chúng.

Quế Ngọc Hải và vợ vừa ra Hà Nội hoà chung vào ngày lễ lớn của dân tộc

Hiện cả gia đình đang sống trong ngôi nhà khang trang tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ngoài bất động sản, Quế Ngọc Hải còn sở hữu chiếc Porsche Macan trị giá hơn 3 tỷ đồng. Theo nhiều nguồn tin, anh nằm trong nhóm cầu thủ nội có thu nhập cao tại V.League, với mức lương ước tính khoảng 100 triệu đồng/tháng, chưa tính hợp đồng quảng cáo và tài trợ.

Trong mùa giải 2025/26, Quế Ngọc Hải chia tay Bình Dương về thi đấu cho CLB Thanh Hoá. Chọn thi đấu cho đội bóng gần Nghệ An, giúp Ngọc Hải có thời gian cho gia đình. Ở đội bóng mới Quế Ngọc Hải vẫn luôn thể hiện sự bản lĩnh và dần hoà nhập vào lối chơi của đội bóng xứ Thanh.